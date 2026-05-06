Yeşilgöz bij Vrijheidsdefilé Wageningen: “Onze generatie is aan zet”

“Onze generatie is aan zet en er staat veel op het spel. Dat vraagt iets van ons allemaal.” Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius zei dit gisteren bij het Vrijheidsdefilé in Wageningen. Bij het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei Plein werd stilgestaan bij de vrijheid, nu 81 jaar.

Bij de herdenking waren zo’n 20 veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Zij kwamen onder meer uit Canada, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De minister vertelde hen over de Britse Robbie Hall. Zij is al 103 jaar oud. In de Tweede Wereldoorlog diende ze bij de luchtmacht. Haar verloofde Frank Vincent overleed tijdens de oorlog. Hij was 21 jaar. Robbie wist 80 jaar lang niet waar hij begraven lag. Een vrijwilliger vond het graf en bracht haar ernaartoe. In de afscheidswoorden op de grafsteen van Frank ontdekte ze haar eigen naam.

Comfortabel

Het verhaal van Robbie Hall laat volgens Yeşilgöz zien wat oorlog doet. “We zijn nog maar 1 mensenleven vrij. En toch zijn we ons daarin snel comfortabel gaan voelen, misschien wel té. Terwijl de geschiedenis ons laat zien dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.”

Ook nu komt oorlog dichtbij. In Oekraïne verliezen mensen hun geliefden. Een op de 5 Oekraïense kinderen mist een ouder, familielid of vriendje. “Onze betrokkenheid bij Oekraïne is meer dan medeleven”, aldus de minister. “Het is erkenning van hoe snel agressie zich verspreidt en hoe dichtbij dat kan komen.”

Duitse militairen

De veiligheid van landen in Europa is meer dan ooit met elkaar verbonden. Nederland investeert daarom flink in de krijgsmacht en werkt ook samen met landen die vroeger vijanden waren. Zo liepen bij het defilé Duitse militairen mee.

Yeşilgöz: “Juist nu de eenheid wordt getest, moeten we daarin investeren en als bondgenoten samen optrekken, om te beschermen wat ons dierbaar is.”

Chinook-helikopter

Voorafgaand aan de toespraak van de minister werden er kransen gelegd bij het Nationaal Bevrijdingsmonument. Hierop volgden een minuut stilte, het Wilhelmus en het hijsen van de Nederlandse vlag. Ook vloog er een Chinook-helikopter met een grote Nederlandse vlag over het monument.