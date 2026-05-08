Koning en minister van Justitie en Veiligheid bezoeken in kader van ondermijning en weerbaarheid de haven van Rotterdam

Zijne Majesteit de Koning en minister van Justitie en Veiligheid David van Weel brengen woensdag 13 mei een werkbezoek aan de haven van Rotterdam in het kader van ondermijning en weerbaarheid. Bij dit bezoek staat zowel de inzet tegen de internationale georganiseerde drugscriminaliteit, als de weerbaarheid tegen hybride en militaire dreigingen centraal.

De Rotterdamse haven is het grootste haven- en industriecomplex van Europa en tegelijk een knooppunt in de internationale georganiseerde drugscriminaliteit. Deze problematiek hangt nauw samen met corruptie en uitbuiting van vatbare jongeren. Daarnaast is de haven met zijn vitale infrastructuur een mogelijk doelwit voor sabotage, spionage en cyberaanvallen. Overheden en bedrijven stellen zich hier samen tegen teweer.

De Koning en minister Van Weel starten het werkbezoek bij de Douane op de Maasvlakte. Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Rotterdam, rederijen, douane en zeehavenpolitie staat de publiek-private samenwerking centraal. Daarbij komt ook de problematiek rond criminaliteit, (jonge) uithalers van drugs uit containers en het droppen van drugs op zee aan bod. Daarnaast is aandacht voor de bescherming van medewerkers die in de haven werken en voor het tegengaan van corruptie onder medewerkers. Aansluitend bezoeken de Koning en de minister APM Terminals. Aan de diepzeekade vindt een gesprek plaats over de werkpraktijk op de terminal, waar containerschepen afmeren en volautomatisch worden gelost op een beveiligd overslagterrein. Professionals vertellen over de resultaten van hun inzet om drugscriminaliteit terug te dringen. Op het kantoor van APM Terminals vindt tenslotte een gesprek plaats met vertegenwoordigers van publieke en private organisaties die samenwerken aan weerbaarheid van de Rotterdamse haven. De NCTV, het Nederlands Joint Force Command en het Havenbedrijf nemen deel aan het gesprek.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk en wat de uitdagingen zijn.