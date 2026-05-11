Koning en minister-president Jetten ontvangen minister-president India

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Jetten ontvangen minister-president Narendra Modi van de Republiek India voor een bezoek aan Nederland. Het bezoek vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 mei en staat in het teken van het verdiepen van de bilaterale betrekkingen tussen beide landen en het daartoe ondertekenen van een Strategisch Partnerschap.

Zaterdag 16 mei ontvangt de Koning samen met Hare Majesteit Koningin Máxima premier Modi in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Aansluitend wordt op het paleis een lunch aangeboden aan de Indiase premier en een deel van zijn delegatie. Hier is ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken bij aanwezig, evenals een aantal CEO’s van Nederlandse bedrijven en vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector en de wetenschap. Minister-president Jetten ontvangt minister-president Modi op het Catshuis. Beide premiers nemen tevens deel aan een rondetafelgesprek met CEO’s onder gastheerschap van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Later die dag wordt, in het bijzijn van minister-president Modi en minister-president Jetten, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen twee bedrijven. Aansluitend nemen beide premiers deel aan een rondetafelgesprek met CEO’s van Nederlandse bedrijven, over de economische samenwerking tussen Nederland en India. Minister Sjoerdsma houdt hier een openingswoord. Beide premiers sluiten het gesprek af met een korte toespraak.

Aan het begin van de avond wordt minister-president Modi ontvangen door minister-president Jetten voor een delegatie-overleg en een informeel diner op het Catshuis. Tijdens de ontmoeting zal onder meer gesproken worden over de situatie in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne en samenwerking op het gebied van veiligheid, nieuwe technologieën, watermanagement en economie. Ook worden er verschillende overeenkomsten, die onderdeel vormen van het Strategisch Partnerschap tussen beide landen, uitgewisseld.

Samen met minister-president Jetten sluit minister-president Modi zijn bezoek aan Nederland op zondag 17 mei af met een werkbezoek in het kader van watermanagement.