Rijk en regio slaan handen ineen voor bereikbaarheid Terschelling

De Rijksoverheid en de regio slaan de handen ineen om de Willem Barentszkade op Terschelling te renoveren. Dat hebben minister van Infrastructuur Vincent Karremans, de burgemeester van Terschelling Roel Cazemier en gedeputeerde van Fryslân Matthijs de Vries maandag bekendgemaakt

De kade is van levensbelang voor de bereikbaarheid van het eiland, maar verkeert in slechte staat. Een deel is nu al niet meer begaanbaar. Zonder een sterke en veilige kade komt de hele bereikbaarheid van het eiland onder druk te staan; kunnen vrachtwagens winkels niet meer bevoorraden, kunnen bussen niet meer rijden en is er geen brandstof op het eiland.

Op termijn kan door verslechtering geen enkel voertuig meer over de kade en is Terschelling onbereikbaar. Dat is een situatie die we niet mogen laten ontstaan. Alternatieven voor de kade zijn onderzocht, maar blijken niet haalbaar.

Formeel is de kade de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om de kade op zo’n manier op te knappen dat hij weer 100 jaar mee kan, heeft Terschelling tientallen miljoenen euro’s nodig.. En het probleem is urgent: als er voor juli geen zicht is op een structurele oplossing, zal de gemeente in het uiterste geval de kade moeten afsluiten.

Het Rijk heeft daarom besloten Terschelling te ondersteunen in het herstel van de kade, omdat dit de enige vorm van bereikbaarheid is. Rijk, provincie en gemeente hebben afgesproken de kosten 50/50 te verdelen over rijk en regio. De 50% van de regio wordt betaald door een combinatie van financiering vanuit gemeente, provincie, fondsen en alternatieve investeringen.

“Ik ben blij dat Rijk en regio samen de schouders onder dit project zetten, om ervoor te zorgen dat Terschelling bereikbaar blijft”, zegt minister Vincent Karremans. “De problematiek op dit eiland is uniek: zonder een robuuste kade is Terschelling afgesneden van de buitenwereld. Daar is niemand bij gebaat: niet de inwoners van Terschelling, en ook niet al die mensen die dit prachtige eiland bezoeken.”

“Dit is heel goed nieuws voor Terschelling. Zonder goede kade kunnen inwoners, bezoekers, hulpdiensten en goederen niet op een veilige manier van en naar Terschelling. Daarom hebben we ons de afgelopen tijd samen hard gemaakt voor steun. Dat heeft resultaat opgeleverd. Ik ben trots op hoe we als eiland zijn opgetrokken. Ook ben ik blij dat het Rijk en Provincie Fryslân het belang van onze haven zien. Nu kunnen we verder werken aan een veilige, bruikbare en toekomstbestendige haven.” aldus Roel Cazemier (Burgemeester Terschelling).