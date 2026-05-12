€ 35 miljoen aangevraagd voor 822 betaalbare koopwoningen

Ontwikkelaars hebben tot nu toe ruim € 35 miljoen aangevraagd via het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK), goed voor 822 nieuwe woningen. Komende zomer start een volgende tranche van het NFBK. Met deze tranche is in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor betaalbare starterswoningen. Het fonds helpt starters een betaalbare koopwoning te kopen en is daarmee onderdeel van het aanpakken van de woningnood. Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Via het fonds kunnen ontwikkelaars betaalbare nieuwbouwwoningen aanbieden aan starters met een middeninkomen. Het NFBK is revolverend, wat betekent dat het geld terugvloeit naar het fonds als starters hun woning weer verkopen. Zo blijft het NFBK beschikbaar voor toekomstige starters.

Ook op andere manieren zet het kabinet in op meer koopkansen voor starters. Sinds 2021 hoeven starters geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij aankoop van hun eerste huis. Uit een evaluatie blijkt dat dit ervoor heeft gezorgd dat koopstarters een sterkere positie innemen op de woningmarkt.

Prijsgrens betaalbare koop

De prijsgrens voor een betaalbare koopwoning komt in 2027 te liggen op maximaal € 435.000. De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Op deze manier blijven betaalbare koopwoningen betaalbaar voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 2 keer modaal. In 2026 ligt de maximale prijsgrens voor een betaalbare koopwoning op € 420.000.

In de Wet versterking regie volkshuisvesting is vastgelegd dat tweederde van alle te bouwen woningen betaalbaar moet zijn. De Eerste Kamer behandelt de wet binnenkort. Streven is dat de wet per 1 juli ingaat.