Lagere huurlasten voor Caribisch Nederland in 2025

In 2025 kregen honderden huishoudens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba lagere huurlasten. Ook werkten de eilanden samen met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan nieuwe woningen, renovaties en het opknappen van leegstaande huizen. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland die minister Elanor Boekholt-O’Sullivan vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

€ 18 miljoen voor wonen in Caribisch Nederland

Het ministerie van VRO (nu BZK) heeft in 2025 in totaal ruim € 18 miljoen bijgedragen aan het verbeteren van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Caribisch Nederland. Voor de periode 2026 tot 2030 heeft het ministerie € 25 miljoen gereserveerd voor de bouw van betaalbare woningen. Ook maakt het Rijk bijna € 19 miljoen aan Woningbouw op Korte Termijn‑middelen (WoKT) vrij om binnen vijf tot acht jaar nieuwe woningbouwlocaties beter bereikbaar te maken.

Acties om woningbouw te versnellen

Om de woningbouw te versnellen, hebben de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het ministerie actielijsten opgesteld. Deze actielijsten helpen om knelpunten die de woningbouw vertragen weg te nemen, zoals het tekort aan bouwlocaties, financiële middelen en uitvoeringscapaciteit.

Woningwet BES en passende regels

Het ministerie en de eilanden werken aan een Woningwet BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Met deze wet kunnen woningstichtingen in Caribisch Nederland deelnemen aan het stelsel van woningcorporaties, waardoor zij beter in staat zijn een bijdrage te leveren aan de bouwopgave. Ook passen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hun woningwaarderingsstelsels aan. Zo gaan de regels voor huren beter aansluiten op veranderingen op de woningmarkt.

Bonaire: nieuwe woningbouwlocaties

Bonaire investeerde afgelopen jaar in het bouwen van nieuwe woningen. Met behulp van het Volkshuisvestingsfonds pakte Bonaire woongebieden aan in Rincon, Nort’i Saliña en Antriol.

Ook maakte het ministerie van VRO wonen betaalbaarder. In de sociale huursector kregen 490 huishoudens een gemiddelde huurverlaging van $ 351 per maand. Ook huishoudens die in de particuliere sector huren, kregen korting op hun huurlasten. Het gaat om zo’n 500 huishoudens die gemiddeld $ 464 per maand minder aan huur gingen betalen.

Sint Eustatius: gerenoveerde en nieuwe sociale huurwoningen

Sint Eustatius kreeg een lening zonder rente van het ministerie voor het bouwen van 36 sociale huurwoningen. Daarnaast renoveerde het eiland 19 sociale huurwoningen en startte het eind 2025 met de bouw van vijf appartementen in de voormalige Old School.

Het ministerie van VRO ondernam ook actie om wonen betaalbaarder te maken. 111 huishoudens in de sociale huursector kregen gemiddeld $ 307 korting op hun huur per maand. Voor 44 huishoudens die in de particuliere sector huren, was de huurverlaging gemiddeld $ 300 per maand. Verder plaatste woningstichting SHF zonnepanelen op 37 sociale huurwoningen, om de kosten voor energie te verlagen.

Het bestuur van Sint Eustatius heeft in 2025 besloten om een huurcommissie in te stellen.

Saba: werken aan een grotere woningvoorraad

Saba kreeg een lening zonder rente van het ministerie voor de bouw van zeven betaalbare koopwoningen. Ook zette het eiland het Volkshuisvestingsfonds in om leegstaande woningen in The Bottom op te knappen, zodat ze weer bewoonbaar zijn. Vanuit dit fonds heeft Saba ook geïnvesteerd in een veilige leefomgeving, door het renoveren van 20 woningen.

Het ministerie van VRO helpt 67 huishoudens in de sociale huursector met huurlastenverlichting van gemiddeld $ 187 per maand. Soortgelijke hulp zal ook worden aangeboden aan huishoudens met een lager inkomen in de particuliere huursector.