Zr.Ms. Evertsen thuis na verdedigingstaak in Frans vlootverband

Zr.Ms. Evertsen is teruggekeerd in Den Helder. Het luchtverdedigings- en commandofregat verliet de thuishaven begin februari voor een oefening, maar werd aansluitend naar de Middellandse Zee gestuurd. In het oostelijke deel beschermde het schip een Franse Carrier Strike Group, Cyprus en het bondgenootschappelijk grondgebied tegen drones en raketten.

Zr.Ms. Evertsen sloot 6 februari aan bij het Franse vlootverband voor een internationale oefening. Tijdens de vaart richting de Baltische Zee begon de oorlog tussen de Verenigde Staten/Israël en Iran. De taakgroep kreeg vervolgens een nieuwe opdracht in de Middellandse Zee.

Hierop volgde het Franse verzoek of de Evertsen deel kon blijven uitmaken van het vlootverband. Dit vanwege de sensoren en wapensystemen waarmee dit fregat de Franse Carrier Strike Group, Cyprus en het bondgenootschappelijk grondgebied kon verdedigen tegen aanvallen met drones en raketten. Nederland willigde dat verzoek in. Het ging om een defensieve inzet.

Goede samenwerking

Als anti air warfare commander had Zr.Ms. Evertsen binnen het Franse vlootverband diverse keren de leiding over de volledige luchtverdediging. Commandant kapitein-luitenant-ter-zee Marcel Keveling noemt dit vertrouwen in het Nederlandse marineschip eervol.

Het fregat was meerdere keren in verhoogde paraatheid, maar dit leidde niet tot wapeninzet. Wel oefende de bemanning met diverse wapensystemen. Het schip lanceerde onder meer een luchtdoelraket om luchtdoelen op korte afstand uit te schakelen. Ook testte schip het goalkeeper snelvuurkanon om doelen dichtbij onschadelijk te maken.