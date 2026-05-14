Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

In Biddinghuizen, gemeente Dronten, provincie Flevoland, is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 55.000 hennen op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Rond het besmette bedrijf wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, in deze zone liggen 25 commerciële pluimveehouderijen. In de cirkel van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere commerciële pluimveehouderijen.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol. In de beperkingszone wordt ook een ophok- en afschermplicht ingesteld.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Op 21 april 2026 is de landelijke ophok- en afschermplicht ingetrokken, deze geldt alleen nog in de Gelderse Vallei. Deze besmetting is geen aanleiding om opnieuw een landelijke ophok- en afschermplicht in te voeren. Wel zal de Deskundigengroep Dierziekten op korte termijn bij elkaar komen voor een risicobeoordeling.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.