Jaarverslag Rijk 2025: stabiele overheidsfinanciën in tijden van geopolitieke onzekerheid

2025 was een economisch stabiel jaar. Ondanks toenemende economische onzekerheid in de wereld groeide de Nederlandse economie met 1,8%. Ook de overheidsfinanciën bleven met een begrotingstekort van 1,6% en een staatsschuld van 44,4% van het bruto binnenlands product (bbp) stabiel en binnen de grenzen van de Europese begrotingsregels. Dit meldt het Financieel Jaarverslag Rijk over 2025.

Minister Heinen (Financiën) heeft het jaarverslag vandaag, op Verantwoordingsdag, aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister benadrukte daarbij de huidige economische onzekerheid die samenhangt met oplopende geopolitieke spanningen. Heinen: “Burgers en bedrijven zien prijzen stijgen als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten. Hoewel Nederland economisch weerbaar is gebleken moeten we ons voorbereiden op scenario’s waarin het slechter gaat met onze economie op korte en op lange termijn. Daarom blijft het kabinet zich inzetten voor gezonde overheidsfinanciën zodat we buffers hebben om klappen op te vangen wanneer dat nodig is.”

Sterkere economische groei dan verwacht

De economie deed het in 2025 goed en de groei was met 1,8% iets positiever dan geraamd door het CPB (1,6%). De werkloosheid bleef laag (3,9%), de lonen stegen gemiddeld met 5,0% en de koopkracht van huishoudens nam toe. De inflatie kwam uit op 3,3% en lag daarmee hoger dan het gemiddelde in de eurozone (2,1%).

Overheidsfinanciën op orde

De overheidsfinanciën bleven in 2025 op orde. Dat kwam met name door de sterkere economische groei, waardoor de belastinginkomsten hoger waren. De verschillen ten opzichte van de Najaarsnota zijn daarentegen beperkt: het begrotingstekort kwam 0,2%-punt lager uit en de staatsschuld 0,2%-punt hoger. De staatsschuld blijft met 44,4% nog altijd relatief laag, maar zonder aanvullend beleid zal deze de komende jaren stijgen, onder andere door de gevolgen van vergrijzing.

Gezonde overheidsfinanciën zijn nodig om op termijn onze collectieve voorzieningen betaalbaar te houden. Nederland heeft bovendien baat bij een lage staatsschuld omdat dan minder belastinggeld naar rente op schulden hoeft te gaan en de rekening niet wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. Ook vindt het kabinet het belangrijk om reserves te hebben om schokken op te vangen.

Rechtmatigheid financiële transacties

De Algemene Rekenkamer controleert jaarlijks of financiële transacties rechtmatig zijn verlopen. In 2025 bleven de uitgaven (99,46%) en ontvangsten (99,98%) binnen de tolerantiegrens van 1%. Alleen bij de verplichtingen (98,67%) werd die norm niet gehaald.