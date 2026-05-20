Rijksoverheid wordt efficiënter en effectiever – minder externe inhuur, stijging aantal ambtenaren vlakt af

Het Rijk heeft in 2025 verdere stappen gezet naar een efficiëntere en effectievere overheid. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2025 die staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid Eric van der Burg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapportage laat zien hoe het Rijk werkt aan een slimmere, compactere en beter functionerende overheid – met aandacht voor onder meer de thema’s personeel, digitalisering, inkoop en integriteit.

Personeel en vacatures

De groei van het aantal medewerkers is in 2025 afgevlakt. Het aantal medewerkers bij de Rijksoverheid is in 2025 uitgekomen op 160.016 fte (in fulltime-equivalenten), een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2024. In 2024 was er een stijging van het aantal fte met 6,2 procent. Tegelijkertijd zijn er 21.005 vacatures gepubliceerd, wat de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt onderstreept.

Het aandeel externe inhuur is voor het eerst in jaren gedaald, naar 13,1 procent (2024: 15,4 procent). De inzet van externen blijft wel boven de Roemernorm van 10 procent, vooral door de behoefte aan ICT-specialisten en tijdelijke projecten. Sinds eind 2025 is het dashboard externe inhuur openbaar, waarin per ministerie staat wat het aandeel externe inhuur is en hoeveel vacatures er zijn gepubliceerd.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid Eric van der Burg: “Een slagvaardige overheid – die luistert, oplossingen biedt en niet doorschuift – vraagt om minder regels, slimmere werkwijzen en een compactere organisatie. We hebben goede vooruitgang geboekt: minder externe inhuur en een afvlakkende groei van het aantal medewerkers. Maar er is nog veel werk te doen. Dat lukt alleen als we samenwerken: met ministeries, provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners.”

Digitalisering

Per 1 januari 2026 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2026 in werking getreden. Het besluit is een belangrijke stap in de digitale transformatie van de overheid, met als doel: het bevorderen van de coördinatie en samenwerking tussen alle ministeries op het gebied van ICT en informatievoorziening. Door betere coördinatie kan de Rijksoverheid efficiënter werken, transparanter zijn en sneller inspelen op nieuwe uitdagingen. Ook zijn stappen gezet om de bezetting en leeftijdsopbouw van IT-personeel inzichtelijker te maken. Deze gegevens helpen om nu en in de toekomst gerichter te sturen op het werven en behouden van IT-medewerkers. Het aantal medewerkers in informatietechnologie en informatievoorziening groeide in 2025 met 5,5 procent naar 12.059 (2024: 11.434). De Rijksoverheid zet sterk in op digitaal vakmanschap. Om ervoor te zorgen dat alle rijksambtenaren over de nodige digitale vaardigheden beschikken, is in 2025 de basisopleiding digitale weerbaarheid gelanceerd.

Inkoop

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de Rijksinkoop. In 2025 zijn de digitale inkoop-en factuurprocessen verbeterd door de groei van het aantal e-facturen en e-orders. Verder zijn op 1 januari 2026 de Algemene Beveiligingsvoorwaarden voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO) ingevoerd. Deze zijn verplicht bij opdrachten met risico's voor de nationale veiligheid, zoals toegang tot gevoelige informatie, kritieke systemen of fysieke locaties. Beide thema’s, digitalisering en veilig inkopen, zijn ook onderdeel van de rijksinkoopstrategie die momenteel wordt geactualiseerd.

Integriteit en sociale veiligheid

Het aantal gemelde integriteitsincidenten is gestegen van 794 naar 862. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet om sociale veiligheid en integriteit binnen de Rijksoverheid te versterken. Zo zijn een rijksbrede klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen en een onafhankelijke integriteitscommissie ingesteld.

Meer openheid richting samenleving (Woo)

De overheid heeft in 2025 verdere stappen gezet in transparantie. Het aantal openbaar gemaakte documenten op open.overheid.nl steeg met 19,5 procent naar 643.250. Er is tegelijk sprake van een positieve trendbreuk in de afhandeling van Woo-verzoeken. Hoewel er in 2025 meer Woo-verzoeken zijn ingediend – 7,4 procent meer dan in 2024 – is het percentage verzoeken dat binnen de wettelijke/ afgesproken termijn is afgehandeld gestegen. In 2024 ging het om 36,1 procent, in 2025 is dat toegenomen tot 46,7 procent. De inzet richt zich steeds meer op “betekenisvolle openbaarheid”: informatie wordt vaker voorzien van context en actief gedeeld bij maatschappelijke relevantie.

2026: slagvaardige overheid

Het kabinet zet de komende jaren in op een fundamenteel efficiëntere en effectievere overheid, met minder en eenvoudiger wetten en regels, meer samenwerking en een minder omvangrijk ambtenarenapparaat. Hieraan is een budgettaire taakstelling verbonden die oploopt tot 1,4 miljard euro structureel vanaf 2030. Deze taakstelling bestaat voor een deel uit het efficiëncymaatregelen en voor een deel uit vernieuwing van de Rijksdienst. Deze nieuwe taakstelling komt bovenop de taakstelling van het vorige kabinet. Hierdoor zullen de komende jaren nog meer scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

De ingezette maatregelen – van het terugdringen van externe inhuur en versterken van vakmanschap tot verbetering van transparantie en sociale veiligheid – dragen bij aan het uiteindelijke doel: een slagvaardige overheid die levert, met minder en eenvoudigere regels, betere samenwerking en uitstekende (digitale) dienstverlening. In 2026 wordt deze lijn voortgezet, met verdere hervormingen in de bedrijfsvoering, digitalisering en organisatie van de Rijksoverheid.