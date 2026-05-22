Internetconsultatie zorgplicht voor uitleners van start

Vanaf 22 mei start de internetconsultatie van de zorgplicht rondom de registratie van arbeidsmigranten. Deze plicht geldt voor uitleners, zoals uitzendbureaus, detacheerders en payrollbedrijven. Een internetconsultatie is een periode waarbij het mogelijk is om op een (wets)voorstel te reageren. De reacties worden door het ministerie bekeken en kunnen leiden tot aanpassing van het voorstel. De internetconsultatie is hier te vinden, u kunt tot 19 juni 2026 op dit voorstel reageren.

Arbeidsmigranten staan vaak onjuist geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland willen blijven, moeten zich binnen vijf dagen na aankomst als ingezetene laten inschrijven in de gemeente waar ze gaan wonen. Dit wordt nog onvoldoende gedaan, waardoor er geen zicht is op hun woonadres en de kans groot is dat zij rechten mislopen. Het kabinet werkt daarom aan een zorgplicht rondom de registratie van alle arbeidskrachten in het BRP.

De zorgplicht bestaat uit een bevorderings- en vergewisplicht. Beide waren al opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze treedt in 2027 in werking. Deze verplichtingen worden met dit voorstel nader vormgegeven in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Baadi). De zorgplicht geldt voor alle arbeidskrachten die minder dan 150% van het Wettelijk minimumloon (WML) verdienen, aangezien zij zich in de meest kwetsbare positie bevinden.

Bevorderingsplicht

De bevorderingsplicht bepaalt dat de arbeidskracht over verschillende BRP-verplichtingen moet worden geïnformeerd door de uitlener. De Baadi regelt voor welke onderdelen uit het BRP dit geldt. Bovendien moet dit gedaan worden in de taal die de voorkeur heeft van de arbeidskracht, tenzij er een andere taal is die hij begrijpt en waarin gecommuniceerd kan worden.

Vergewisplicht

De uitlener wordt verplicht om te controleren dat de arbeidskracht als ingezetene bij zijn woongemeente staat ingeschreven. Op termijn zullen er hierover regels komen via het toelatingsstelsel voor uitleners (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Dit gebeurt nadat het toelatingsstelsel volledig is ingericht en de capaciteit van inspectie-instellingen voldoende is.

Met deze verplichtingen wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord en het advies van de SER. Beide regels gelden alleen voor uitleners, niet voor andere ondernemers. Hiervoor is gekozen omdat het grootste aandeel van de EU-arbeidsmigranten die onjuist is ingeschreven in de BRP bij hen werkzaam is (op basis van cijfers van het CBS rond de 70% in 2023).

Breder pakket

Naast genoemde maatregelen zet het kabinet breder in om de registratie van arbeidsmigranten in de BRP te verbeteren. Zo gaat de overheid vanaf deze zomer mails aan arbeidsmigranten sturen om hen te wijzen op correcte registratie. Daarnaast kunnen arbeidsmigranten regionaal bij fysieke WorkinNL-informatiepunten terecht met vragen over registratie in de BRP. Deze punten worden uitgerold over het hele land en de dienstverlening is in meerdere talen.