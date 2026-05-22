Vaker gezamenlijke aanschaf defensiematerieel

Defensie gaat bij de ontwikkeling en aanschaf van voertuigen, wapens, munitie en ander militair materieel vaker samen optrekken met andere Europese landen. Nederland sluit zich aan bij OCCAR, een samenwerkingsverband van nu nog 6 Europese landen. Toetreding tot OCCAR draagt bij aan het versterken van de Europese defensiesamenwerking, wat een belangrijke ambitie is van dit kabinet. Bovendien biedt het de Nederlandse defensie-industrie kansen op interessante orders.

Nederland sluit zich aan bij België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en wordt daarmee het zevende lid van OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement). Toetreding tot OCCAR, dat losstaat van de EU en de NAVO, vergt goedkeuring door het parlement. Het wetsvoorstel is vandaag door de ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Defensie) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer gestuurd. Afhankelijk van goedkeuring door het parlement kan Nederland naar verwachting later dit jaar formeel toetreden tot OCCAR.

Beter en makkelijker samenwerken

Minister Yeşilgöz: “Meer defensiesamenwerking in Europa, óók bij de aanschaf van materieel, is hard nodig. Samenwerking via OCCAR betekent dat onze militairen straks vaker met dezelfde spullen en voertuigen werken als collega’s in onze buurlanden. Daardoor kunnen we beter en makkelijker samenwerken tijdens oefeningen en missies. Daarnaast is het voordeliger bij het onderhoud en de aanschaf van reservedelen én het opent deuren voor de Nederlandse bedrijven die anders gesloten blijven.”

Op dit moment beheert OCCAR 24 ontwikkelings- en investeringsprojecten. Een voorbeeld is het Boxer-pantservoertuig. Nederland, dat recent extra voertuigen bestelde, is al als samenwerkingspartner bij dit project betrokken. Ook voor het Multi-Role Tanker Transport toestel (Multinational MRTT-Unit van de NAVO in Eindhoven, waar ook Nederland aan deelneemt) heeft OCCAR in het verleden de verwerving gedaan. Een ander in het oog springend OCCAR-project is het A400M-transportvliegtuig.

Deelname Nederlandse bedrijven

Toetreding tot OCCAR biedt Defensie meer mogelijkheden bij de aanschaf van materieel. OCCAR doet het projectmanagement van de gemeenschappelijke projecten, wat leidt tot meer efficiëntie. Bovendien vergroot OCCAR de kansen op deelname van Nederlandse bedrijven aan internationale projecten, ook als Defensie daar zelf niet aan meedoet.