Pick-up trucks voor Oekraïne

Defensie heeft meer dan 60 Toyota Hilux pick-up trucks naar Oekraïne gestuurd. Daar zet de Unmanned Systems Force Command ze in. Deze Oekraïense eenheid werkt met drones en is van groot belang voor de strijd tegen Rusland.

De trucks gingen vrijdag via het spoor naar Oekraïne. Daar worden ze voorzien van systemen nodig voor de uitvoering van diverse taken. Denk aan het vervoer van materieel en personen. Maar ook radardetectie of uitschakeling van drones behoren daartoe. Het Unmanned Systems Force Command beslist zelf op welke manier ze de pick-ups inzet en met welke uitrusting.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Drone-eenheden zijn een belangrijke reden dat Oekraïense militairen de Russische aanvallen aan het front weten te stoppen. Wij steunen deze eenheden daarom volop en leren hier ook zelf van. Door het gebrek aan succes op het slagveld intensiveert Poetin nu zijn luchtaanvallen. Met veel onschuldige Oekraïense burgerslachtoffers tot gevolg. Het toont aan dat Poetin alles doet om zijn wrede oorlogsdoelen te behalen. Als wij Oekraïne blijven steunen slaagt hij hier niet in.”

Doorslaggevend

De oorlog in Oekraïne laat zien dat drones een doorslaggevende rol spelen in het moderne gevecht. Ze worden ingezet voor verkenning, doelopsporing, logistiek en aanval. Tegelijk vormen vijandelijke drones een directe dreiging. Om effectief en veilig te opereren, moeten militairen daarom kunnen vechten mét en tégen drones. Deze Toyota’s helpen daarbij.