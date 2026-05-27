Droneverbond tussen Nederland en Letland biedt meer testmogelijkheden

Nederland wil drones testen op het Letse oefenterrein Selonia. Een overeenkomst maakt dit in de toekomst mogelijk. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en de Letse minister-president Evika Siliņa hebben het document vandaag in de Letse hoofdstad Riga getekend. Daarmee wordt de toch al nauwe samenwerking met de Baltische Staat op het gebied van drones verder versterkt.

“Letland en Nederland hebben in Europa een koplopersrol op het gebied van drones en de ontwikkeling ervan”, zegt Yeşilgöz. Om de systemen te testen biedt Letland volgens haar echter meer mogelijkheden omdat daar meer ruimte is. “Data en gegevens kunnen we dan delen met onze Letse bondgenoten. Op deze manier halen we allebei voordeel uit de samenwerking.”

Meer dan 40 Nederlandse bedrijven op Drone summit

De dronesamenwerking werd beklonken tijdens de tweede internationale Drone Summit in Riga. Aan deze editie namen ook meer dan 40 bedrijven uit Nederland deel, daarmee een van de grootste handelsdelegaties.

Volgens Yeşilgöz toont dit aan hoe bloeiend en innovatief de drone-industrie in Nederland is. “Hier mogen we trots op zijn. Het is dan ook niet zonder reden dat Nederlandse drones worden gebruikt door Oekraïne. Zij hebben het meest ervaring op het moderne gevechtsveld en weten direct of iets werkt of niet.”