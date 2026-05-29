Benoeming ambassadeurs
De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ingestemd met 2 ambassadeursbenoemingen. Deze zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring hebben verleend. De benoemingen gaan vanaf deze zomer in.
De Rijksministerraad stemde in met de benoeming van ambassadeurs op de volgende posten:
- Panama, met standplaats Panama-Stad: Fred Duijn, nu ambassadeur in Chisinau;
- Dominicaanse Republiek, met standplaats Santo Domingo: Hélène Rekkers, nu consul-generaal in Kaapstad.