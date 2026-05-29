Benoeming gezaghebber van Saba

Meneer J.R. (Jocelyn) Levenstone wordt de gezaghebber van Saba. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid ingestemd met de voordracht.

Jocelyn Levenstone (57) is geboren op Saba en was van 2023 tot begin 2026 directeur van de Immigratie- en Grensbewaking op Sint-Maarten. Tussen 2018 en 2023 werkte hij als hoofd van het Steunpunt van de Kustwacht op Sint-Maarten. Eerder, van 2012 tot 2018, was hij Hoofd Veiligheid en Beveiliging van de haven van Sint-Maarten.

De heer Levenstone volgde de Politieopleiding en begon zijn loopbaan bij de Korps Politie Nederlandse Antillen. Tijdens zijn loopbaan volgde hij nog diverse leiderschaps- en managementopleidingen.

De benoeming gaat in op 1 juli 2026.