Benoeming nieuwe voorzitter Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De ministerraad heeft op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van mevrouw A.T.B. Bijleveld-Schouten tot voorzitter van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (ARPA). Door het vertrek van de heer A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan als voorzitter, was deze plek vacant geworden. De benoeming gaat in op 1 juni 2026.

Het volledige adviescollege is als volgt samengesteld:

• mevrouw A.T.B. (Ank) Bijleveld-Schouten (tevens voorzitter);

• de heer G.T.M. (Gerard) Groten;

• mevrouw M.S. (Mijke) Houwerzijl;

• de heer J.P. (Hans) Vollaard;

• de heer J.P.H. (Johan) Zwemmer;

• mevrouw L. (Leonie) Heres;

• de heer M.G.T. (Marco) Pastors.

Het ARPA is een onafhankelijk en permanent ingesteld adviescollege dat in april 2022 van start is gegaan. Het adviescollege kan kabinet en parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de (financiële) aspecten van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Met ingang van februari 2026 heeft het ARPA er de extra taak bij gekregen te adviseren over vervolgfuncties van bewindspersonen.