Kabinet gaat meer vrouwelijke statushouders aan het werk helpen

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Bij vrouwelijke statushouders lukt dat nog onvoldoende. Slechts een op de vijf vrouwen die in ons land mag blijven, werkt. Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) wil dat meer vrouwelijke statushouders aan het werk gaan. Om te beginnen komt er in tien gemeenten een specifieke aanpak om dat voor elkaar te krijgen.

De beste manier om zo snel mogelijk middenin onze samenleving te staan, is aan het werk zijn. Dan draag je bij aan onze maatschappij, leer je de taal en maak je zo min mogelijk gebruik van een uitkering. Dat is goed voor de integratie en voor onze economie. Het is ook wat we van nieuwkomers verwachten, mannen én vrouwen. Ik wil deze aanpak dan ook snel uitbreiden naar veel meer gemeenten, aldus minister Aartsen.

Tussen 2014 en 2024 kregen ongeveer 70.000 vrouwen een verblijfsstatus. Van hen is 22% aan het werk. Bij de mannen werkt iets minder dan de helft. Vrouwelijke statushouders zijn wel aan een inhaalslag bezig. Tussen 2022 en 2024 nam het percentage werkende vrouwen toe van 17% naar 22%, terwijl het aandeel bij de mannen nagenoeg gelijk bleef.



Vaardigheden

Dat vrouwelijke statushouders minder werken, heeft diverse oorzaken. Vaak hebben ze in het in het land van herkomst niet gewerkt en missen ze de nodige vaardigheden en werkervaring voor een baan. Ook is het voor hen moeilijk om zorgtaken thuis te combineren met werk. Daarnaast krijgen vrouwelijke statushouders minder vaak ondersteuning bij het vinden van een baan, terwijl ze vaker langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. Dus is het goed dat gemeenten daar specifiek op inzetten door deze vrouwen gelijke kansen te bieden op werk.



Specifieke aanpak

Tien gemeenten gaan nu beginnen met een aanpak die specifiek gericht is op werk voor vrouwelijke statushouders. Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Enschede, Leiden, Zwolle, Alphen aan de Rijn, Barneveld en De Liemers. Ze volgen een aanpak die de hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) hiervoor heeft ontwikkeld. Uit onderzoek van de HAN blijkt onder andere dat de begeleiding naar werk voor deze vrouwen beter werkt in een groep dan individueel. Ook is het belangrijk dat zij leren om hun talenten en passies op werkgebied te ontdekken.



De proef in de tien gemeenten wordt financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanpak past bij de doelstelling van het kabinet dat meer nieuwkomers, mannen en vrouwen, actief deelnemen aan onze samenleving met werk. Minister Aartsen presenteert voor de zomer een nieuwe, brede aanpak over werk voor nieuwkomers.