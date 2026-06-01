EU maakt terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf sneller en effectiever

Er is een politiek akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie voor de Terugkeerverordening. De Terugkeerverordening gaat zorgen voor meer mogelijkheden voor terugkeer van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Bijvoorbeeld vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen.

Minister Van den Brink: “Goed nieuws uit Brussel. Zojuist is er een akkoord bereikt over de Terugkeerverordening. Mensen die niet in Nederland mogen blijven, moeten vertrekken. Met deze belangrijke stap zorgen we ervoor dat terugkeer sneller, efficiënter en doeltreffender wordt. Hiermee wordt ook een stevige juridische basis gelegd om te werken aan terugkeerhubs.”

De nieuwe Terugkeerverordening bevat onder meer de volgende maatregelen:

De terugkeermogelijkheden worden flink uitgebreid. Zo wordt (gedwongen) terugkeer straks ook mogelijk naar een derde land waarmee afspraken gemaakt zijn over een terugkeerhub of een transithub.

Er komen duidelijke verplichtingen voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf om mee te werken aan terugkeer. Zo moeten vreemdelingen verplicht meewerken aan het vaststellen van hun nationaliteit of het verkrijgen van noodreisdocumenten bij de ambassade.

Er komen meer opties voor vreemdelingenbewaring. Bijvoorbeeld voor personen die een risico voor de openbare orde of nationale veiligheid vormen. Zo wordt in het algemeen de maximale bewaringsduur verlengd en geldt specifiek voor deze groep geen maximale bewaringsduur.

De EU-lidstaten gaan elkaars terugkeerbesluiten erkennen en uitvoeren. Wanneer een vreemdeling die terug moet keren rondzwerft in de EU, hoeft de EU-lidstaat waar de vreemdeling wordt aangetroffen geen nieuw terugkeerbesluit te maken wanneer een andere EU-lidstaat dat al heeft gedaan.

Om meteen van de nieuwe mogelijkheden, zoals de terugkeerhub, gebruik te kunnen maken, treden onderdelen van de Terugkeerverordening in het najaar al in werking. Voor andere onderdelen moet de Nederlandse wet worden aangepast. Die treden daarom een jaar later in werking. Het kabinet zet zich de komende tijd samen met de ketenpartners in op een zorgvuldige implementatie van de Terugkeerverordening.