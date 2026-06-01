Militaire beweging in het land vanwege voorbereiding op langdurige inzet

Militaire konvooien, pantserrupsvoertuigen en treinen vol materieel. De landmacht is begonnen aan de grootste oefening van 2026. Tien werkdagen na alarmering vertrokken vandaag vanuit Havelte de eerste militaire voertuigen. De komende dagen rijden er honderden door Nederland als onderdeel van een omvangrijke verplaatsingsoperatie. Aan oefening Fighter Lion nemen bijna 7.000 militairen deel.

Vanaf verschillende kazernes verplaatsen militairen en materieel naar oefengebieden in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Weggebruikers kunnen daardoor op verschillende locaties militaire colonnes tegenkomen. Zo passeerde er inmiddels een de IJsselbrug. In de loop van de week zal ook militair verkeer zijn te zien op bijvoorbeeld de ring van Amsterdam en de Afsluitdijk. Spreiding en het mijden van de spits moet hinder zoveel mogelijk beperken.

Naast wegtransport maakt de landmacht ook gebruik van het spoor. In ’t Harde zijn de eerste voertuigen op de trein geladen. De komende dagen volgt meer materieel.

Gevecht overnemen

In Fighter Lion bereiden brigades zich voor op een volgende fase in het gevecht, zoals die bij een grootschalig conflict valt te verwachten. Na een vijandelijke aanval heeft 13 Lichte Brigade uit Oirschot de opdracht een verdere opmars te stoppen. Vervolgens neemt 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte het gevecht over met zwaardere middelen om de vijand te verslaan.

Het overnemen van een lopend gevecht is een nieuw onderdeel van de oefening. Daarbij dragen eenheden tijdens gevechtsoperaties taken en verantwoordelijkheden aan elkaar over. Dat vraagt om nauwe samenwerking, goede afstemming en een robuuste logistieke ondersteuning.

Trainen onder voortdurende dreiging

Tijdens de gevechtsoperaties trainen de militairen onder voortdurende dreiging van drones en elektronische verstoring. Ook grootschalige verplaatsingen, bevoorrading, onderhoud en medische ondersteuning maken deel uit van het scenario.

Doel van Fighter Lion is het langdurig inzetten, verplaatsen en voortzetten van gevechtskracht. De oefening test niet alleen de slagkracht van eenheden, maar ook het vermogen om onder realistische omstandigheden samen te werken en operationeel te blijven.