Voorlopig geen besluit op Libanese asielaanvragen

Vanwege de fragiele veiligheidssituatie in Libanon stelt minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) een besluit- en vertrekmoratorium voor het land in. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het moratorium gaat per direct in en geldt in eerste instantie voor een periode van 6 maanden. Dit betekent dat er in deze periode geen besluiten worden genomen op Libanese asielaanvragen. Ook worden er geen personen naar Libanon teruggestuurd.

Het instellen van een moratorium is een beleidsinstrument dat wordt ingezet wanneer er sprake is van onzekerheid over de veiligheidssituatie in een land van herkomst. Hierdoor kan niet zorgvuldig op asielaanvragen van vreemdelingen uit dat land worden beslist en kan niet worden overgegaan tot gedwongen uitzettingen naar dat land.

Uitzonderingen voor veiligheid en Dublin-claimanten

Het moratorium geldt niet onvoorwaardelijk voor alle personen uit Libanon. Om de veiligheid in Nederland te waarborgen, blijven oorlogsmisdadigers en plegers van ernstige misdrijven uitgesloten van de werking van het moratorium.

Daarnaast blijft de IND beslissingen nemen in dossiers waarbij een ander Europees land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag (zogenoemde Dublinzaken).

Ook wanneer een asielaanvraag langer dan 21 maanden loopt en de maximale termijn van het besluitmoratorium voorbij is, beoordeelt de IND de aanvraag op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van dat dossier en de meest actuele landeninformatie op dat moment.

In 2025 en 2026 (t/m 30 maart) dienden 100 mensen uit Libanon een eerste asielaanvraag in. Sinds de opheffing van het vorige moratorium in mei 2025 heeft de Dienst Terugkeer & Vertrek geen gedwongen vertrek gerealiseerd naar Libanon.

Duur en vervolg

Het moratorium is ingesteld voor een periode van 6 maanden. De situatie wordt nauwlettend gevolgd. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, kan deze termijn eenmalig met nog eens 6 maanden worden verlengd of tussentijds worden ingetrokken.