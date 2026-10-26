Dit kabinet wil meer, sneller en beter bouwen. Daarvoor is betaalbare grond belangrijk. Ook zijn voldoende financiële middelen voor publieke voorzieningen, zoals wegen, groen en riolering, essentieel. Om de gebiedsontwikkeling te versnellen en het grondbeleid te verbeteren, maakt het kabinet duidelijke keuzes. Zo worden de kosten van publieke voorzieningen meegenomen bij het bepalen van de zogeheten inbrengwaarde van grond en wordt het verhalen van kosten door gemeenten verduidelijkt. Gemeenten en ontwikkelaars weten zo eerder waar ze aan toe zijn en kunnen beter afspraken maken over de financiering van gebiedsontwikkeling.