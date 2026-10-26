Nieuwsbericht 26-10-2026 | 08:52

Minister Jaimi van Essen (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) gaat van 27 tot en met 28 oktober naar Armenië om deel te nemen aan de VN-Biodiversiteitstop (COP17). Tijdens de Verenigde Naties-top komen bijna 200 landen samen om internationale afspraken te maken over natuurherstel, -behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Nederland zet zich in voor aanvullende maatregelen om de internationale doelen voor 2030 te behalen. Ook vraagt Nederland aandacht voor de relatie tussen natuur en economie en het beschikbaar stellen van meer financiering voor biodiversiteit.

Minister Jaimi van Essen (LVVN): “Natuur is de basis van onze economie, gezondheid, voedselzekerheid, klimaat en water. Verlies van biodiversiteit raakt dus niet alleen de natuur, maar alle maatschappelijke en economische belangen. Mijn doel is om concrete afspraken en vervolgstappen te realiseren die bijdragen aan het herstel en behoud van biodiversiteit wereldwijd. Want als wij goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons.”

Belang Biodiversiteitstop De VN-Biodiversiteitstop vindt plaats van 19 tot en met 30 oktober in Jerevan. Tijdens de bijeenkomst wordt voor het eerst wereldwijd geëvalueerd hoe ver landen zijn met de uitvoering van de afspraken uit het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Deze afspraken zijn in 2022 gemaakt om biodiversiteitsverlies tegen te gaan en natuur te herstellen. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar dat de wereld ligt nog niet op koers om de doelen voor 2030 te halen.

Nederlandse inzet Nederland wil dat landen tijdens de top afspraken maken over het versterken van de uitvoering van de bestaande biodiversiteitsdoelen. Daarbij ligt de nadruk op het beter meenemen van biodiversiteit in beleid en economische sectoren. Ook vraagt minister Van Essen aandacht voor investeringen en financiële prikkels die schadelijk zijn voor de natuur. Daarnaast zet Van Essen zich in voor meer financiering voor biodiversiteit. Het kabinet werkt aan een Nationaal Biodiversiteitsfinancieringsplan om inzichtelijk te maken hoeveel geld nodig is voor het behalen van de nationale biodiversiteitsdoelen en welke financiële instrumenten daaraan kunnen bijdragen.

Natuur en economie Een gezonde natuur is van groot belang voor onder andere voedselzekerheid, schoon en voldoende water en een toekomstbestendige economie. Het een staat niet los van het ander; dat zien we in Nederland bijvoorbeeld met natuurinclusieve landbouw, waarmee de bodem wordt verbeterd en veenweideherstel, dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. Nederland vraagt tijdens de top aandacht voor oplossingen die natuurherstel verbinden met andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en duurzame landbouw. Ook zet Nederland zich in voor een grotere betrokkenheid van bedrijven, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de internationale biodiversiteitsafspraken.

Programma minister Minister Van Essen neemt op 28 oktober deel aan het ministeriële gedeelte van de top. Nederland organiseert daarnaast verschillende bijeenkomsten in een eigen paviljoen, onder meer over de mogelijkheden om samen met bedrijven en financiële instellingen meer geld beschikbaar te maken voor biodiversiteit. Van Essen zal er verschillende bilaterale gesprekken hebben, met onder meer Eurocommissaris Jessika Roswall, de Noorse klimaat- en milieuminister Sigrun Aasland, milieuminister Abou Bamba uit Ivoorkust en de Duitse bondsminister voor Milieu en Natuurbehoud Carsten Schneider. Ook zal hij aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, en spreken met aanwezige Nederlandse publieke en private stakeholders. De minister zal tijdens de top aandacht vragen voor de belangrijke rol van inheemse volkeren bij de bescherming van natuurgebieden. Dit sluit aan bij een eerder bezoek van drie inheemse leiders uit de Braziliaanse Amazone aan Nederland, waarbij zij opriepen tot meer internationale inzet voor de bescherming van het Amazonegebied. Nederland neemt deel aan de onderhandelingen vanuit een gezamenlijke positie van de Europese Unie.