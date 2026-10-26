Nieuwsbericht 26-10-2026 | 14:45

Staatssecretaris Tielen heeft het bestuur van Stichting Islamitisch Onderwijs met een aanwijzing opgedragen om per direct orde op zaken stellen zodat de leerlingen weer kunnen rekenen op goed onderwijs. Deze uitzonderlijke stap volgt nadat voor de zomer door de Inspectie van het Onderwijs wanbeheer bij het bestuur is geconstateerd, omdat het lange tijd heeft nagelaten te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum.

Staatssecretaris Tielen: “Het is onbestaanbaar dat deze leerlingen elke dag onderwijs krijgen dat tekortschiet. School hoort een plek te zijn waar je je kan ontwikkelen en vooruitgaat. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Dit bestuur doet dat bij herhaling niet. De maat is daarom wat mij betreft vol; verbetering voor deze leerlingen is urgent.”

De aanwijzing

Het geven van een aanwijzing is het zwaarste juridische instrument dat de staatssecretaris heeft als er sprake is van wanbeheer. De stichting moet nu een realistisch en financieel duurzaam plan opstellen om de werkwijze van het bestuur en onderwijskwaliteit te verbeteren en het bestuur versterken met 2 bestuursleden. Ook moet het bestuur het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap elke 4 weken laten weten wat de stand van zaken is. Zo houdt de staatssecretaris de voortgang nauwlettend in de gaten. Mocht het bestuur hier niet aan voldoen, dan kan de staatssecretaris bekostiging inhouden.