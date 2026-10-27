Nieuwsbericht 27-10-2026 | 13:00

Het kabinet is voornemens om extra te investeren in een toekomstbestendige sport- en beweegsector. Op dit moment zijn veel sportaccommodaties toe aan renovatie en vernieuwing, beweegt een groot deel van jongeren onvoldoende en is sporten voor mensen met een beperking of kleine portemonnee nog niet vanzelfsprekend. Het geld is bedoeld voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het ontwikkelen van passend lokaal sportaanbod, buitenspeelplekken en het verbeteren van kansengelijkheid in de sport.

Minister Sterk (Sport): “Dit kabinet zet in op de gezondste generatie ooit. Om sporten en bewegen in de toekomst echt voor iedereen toegankelijk te maken, zetten we tijdelijke afspraken om in structurele plannen. Wat mij betreft staan verenigingen daarin centraal, zij zijn het kloppend hart van ons sportlandschap. En we zorgen dat niemand aan de kant staat, jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking”.

Ondersteuning voor sportverenigingen

In 2027 is er € 78 miljoen beschikbaar voor de Regeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Met deze regeling kunnen sportverenigingen hun accommodaties onderhouden en sportmaterialen aanschaffen. Vanaf 2028 is er € 51 miljoen beschikbaar. Daarbovenop wordt gekeken hoe investeringen in sportaccommodaties in de toekomst op een duurzame gerichte manier kunnen worden gefinancierd. Hiervoor is vanaf 2028 € 25 miljoen extra beschikbaar, bovenop de € 25 miljoen die hier al voor gereserveerd stond.

Ook wordt de BOSA-regeling aangepast zodat zoveel mogelijk verenigingen een eerlijke kans krijgen om gebruik te maken van het beschikbare geld. Zo wordt het maximale bedrag waar een vereniging aanspraak op kan maken verlaagd van € 2,5 naar € 1 miljoen. De voorgestelde wijzigingen zijn hier te vinden: Overheid.nl | Consultatie Wijzigingsregeling BOSA 2027.