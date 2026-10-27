Het kabinet is voornemens om extra te investeren in een toekomstbestendige sport- en beweegsector. Op dit moment zijn veel sportaccommodaties toe aan renovatie en vernieuwing, beweegt een groot deel van jongeren onvoldoende en is sporten voor mensen met een beperking of kleine portemonnee nog niet vanzelfsprekend. Het geld is bedoeld voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het ontwikkelen van passend lokaal sportaanbod, buitenspeelplekken en het verbeteren van kansengelijkheid in de sport.
Minister Sterk (Sport): “Dit kabinet zet in op de gezondste generatie ooit. Om sporten en bewegen in de toekomst echt voor iedereen toegankelijk te maken, zetten we tijdelijke afspraken om in structurele plannen. Wat mij betreft staan verenigingen daarin centraal, zij zijn het kloppend hart van ons sportlandschap. En we zorgen dat niemand aan de kant staat, jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking”.
Ondersteuning voor sportverenigingen
In 2027 is er € 78 miljoen beschikbaar voor de Regeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Met deze regeling kunnen sportverenigingen hun accommodaties onderhouden en sportmaterialen aanschaffen. Vanaf 2028 is er € 51 miljoen beschikbaar. Daarbovenop wordt gekeken hoe investeringen in sportaccommodaties in de toekomst op een duurzame gerichte manier kunnen worden gefinancierd. Hiervoor is vanaf 2028 € 25 miljoen extra beschikbaar, bovenop de € 25 miljoen die hier al voor gereserveerd stond.
Ook wordt de BOSA-regeling aangepast zodat zoveel mogelijk verenigingen een eerlijke kans krijgen om gebruik te maken van het beschikbare geld. Zo wordt het maximale bedrag waar een vereniging aanspraak op kan maken verlaagd van € 2,5 naar € 1 miljoen. De voorgestelde wijzigingen zijn hier te vinden: Overheid.nl | Consultatie Wijzigingsregeling BOSA 2027.
Meer sport en bewegen in de buurt, minder drempels
Mensen gaan sneller sporten als ze dichtbij huis sport- en beweegaanbod kunnen vinden dat bij hun past. Het kabinet is voornemens om dit op de volgende manieren te ondersteunen:
- Gemeenten krijgen ondersteuning bij het maken van integrale huisvestingsplannen voor sportaccommodaties en het creëren van een leefomgeving die uitnodigt om te bewegen, sporten en buiten te spelen. Hiervoor is in 2027 € 4 miljoen en vanaf 2028 structureel € 8 miljoen voor beschikbaar.
- Ook gaat er € 1 miljoen per jaar naar innovatie, kennis en data die de ontwikkeling van passend sportaanbod ondersteunen.
- Het kabinet zet structureel in op het bevorderen van buitenspelen, onder andere door het realiseren van inclusieve buitenspeelplekken, met € 1,5 miljoen in 2027 en € 3 miljoen structureel vanaf 2028.
- Het kabinet wil sporten en bewegen bevorderen voor mensen met een handicap en mensen die een financiële belemmering ervaren. Er komt een aanpak, gericht op het bieden van passend sport- en beweegaanbod, betere toegankelijkheid van hulpmiddelen en begeleiding van mensen die niet vanzelf hun weg naar sport en bewegen vinden. Voor deze aanpak is in 2027 € 3 miljoen en vanaf 2028 structureel € 4 miljoen beschikbaar.
Een leven lang in beweging blijven
Het kabinet wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien met sport en bewegen. Voor de komende jaren is daarom een Programmaplan Jeugdsport opgesteld. Doel is onder andere dat meer trainers, coaches en begeleiders leren wat ze concreet kunnen doen om aansprekende begeleiding te bieden aan kinderen en jongeren. Sportorganisaties en gemeenten krijgen ondersteuning bij keuzes voor passender sportaanbod voor álle jeugd. Zo krijgen meer kinderen een rijke en brede sportbasis, zodat ze in de rest van hun leven in beweging blijven.