Nieuwsbericht 27-10-2026 | 13:08

Overheidsinformatie moet makkelijk te vinden zijn. Daarom is vanaf vandaag OpenFin beschikbaar. Een nieuw platform waar je alle openbare informatie kunt vinden, Woo-verzoeken kunt indienen en de voortgang van Woo-verzoeken kunt volgen. Ook kun je andere openbaar gemaakte informatie, zoals eerdere Woo-verzoeken doorzoeken.

Dankzij de koppeling met het interne systeem voor de behandeling van Woo-verzoeken, verloopt de communicatie tussen verzoekers en medewerkers makkelijker en wordt onnodige vertraging voorkomen.

Met OpenFin zet het ministerie van Financiën de volgende stap in het verbeteren van het openbaar maken van informatie en het verkorten van doorlooptijden van Woo-verzoeken.

Bij de inrichting zijn verschillende belanghebbenden betrokken om het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, waaronder journalisten en particuliere Woo-verzoekers. OpenFin is ontwikkeld in interdepartementale samenwerking met het ministerie van VWS, dat al eerder OpenVWS heeft gebouwd.