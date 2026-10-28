Nieuwsbericht 28-10-2026 | 16:15

Minister Mirjam Sterk en staatssecretaris Judith Tielen hebben het nieuwe initiatief Team Ouders gelanceerd op basisschool De Schakel in Utrecht. Met Team Ouders wordt een maatschappelijke dialoog op gang gebracht over hoe ouders beter ondersteund kunnen worden. Het initiatief draagt bij aan een samenleving waarin het gewoner is om opvoedvragen met elkaar te bespreken, waarin ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen, gemakkelijk steun vinden, ervaringen uitwisselen en hulp vragen én aanbieden. Dat is belangrijk, want zij zijn cruciaal als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. De website teamouders.nl biedt professionals in jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, kinderopvang, verenigingsleven en gemeenten onderbouwde kennis, gesprekstips en hulpmiddelen om de samenwerking en gesprekken met ouders vorm te geven, onderlinge steun en ontmoeting te bevorderen en kennis bij ouders thuis te brengen.

Door opvoedvragen tijdig en dichtbij op te pakken, ouders en hun sociale netwerken te versterken en praten over opvoeden en ouderschap normaler te maken waar dat kan, kan worden voorkomen dat gewone vragen en zorgen onnodig uitgroeien tot een beroep op specialistische jeugdhulp. Jeugdzorgprofessionals kunnen dan meer tijd en aandacht besteden aan kinderen en gezinnen die echt iets extra’s nodig hebben.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie): “De basis voor opgroeien, ontwikkelen en leren zijn de ouders. Maar die zijn zich niet altijd bewust dat ze daarin niet alleen staan; zij kunnen ervaringen uitwisselen met andere ouders en hulp krijgen. Zo krijgen ze kennis over hoe kinderen goed leren lezen tot ondersteuning als kinderen niet goed in hun vel zitten. Kinderopvang, scholen en betrokken ouders samen zorgen voor de stimulansen en kansen die kinderen nodig hebben om op te groeien tot vrije, zelfstandige volwassenen.”

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport): “Ouder zijn en opvoeden is heel leuk en heel bijzonder. En regelmatig ook best heel pittig. Ouders kunnen alle steuntjes in de rug daarbij goed gebruiken. Maar het is niet zo vanzelfsprekend om bijvoorbeeld op de kinderopvang of op school of met andere ouders op een sportvereniging te delen waar je tegenaan loopt. Daar willen we echt iets aan doen met het Team Ouders initiatief. We willen dat het gewoner is om het samen over opvoeden en je ervaringen als ouder te hebben én elkaar ook te helpen waar dat kan. Zodat ouders ervaren dat andere ouders met vergelijkbare dingen te maken hebben en dat je iets kunt hebben aan de kennis en ervaringen van anderen. Je staat er niet alleen voor!”

Activiteiten en gesprekken door hele land

Vanuit het Team Ouders-initiatief worden het komende jaar allerlei activiteiten en gesprekken georganiseerd over opvoeden en ouderschap door het hele land. Bijvoorbeeld op de kinderopvang, op scholen, in gemeenten, bij sportverenigingen en naschoolse activiteiten. Een voorbeeld daarvan zijn ouderavonden op scholen waarbij niet de praktische mededelingen vanuit de school centraal staan maar ouders worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ze belangrijk vinden. Voor hun kinderen, de ontmoeting met andere ouders en in de samenwerking met school. Buitenspelen in een leefomgeving waar kinderen lekker in hun vel zitten, de uitdagingen van de online wereld, het belang van (voor)lezen en spelend leren of gezond eten en bewegen, kunnen ook thema’s zijn die centraal staan in gesprekken en activiteiten.

Team Ouders is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, de Stem van Ouders, het NCJ, maatschappelijke partners en ouders zelf.