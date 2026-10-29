Nieuwsbericht 29-10-2026 | 14:15

Het Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen is vernieuwd. Voor deze vernieuwing hebben patiënten, apothekers, voorschrijvers en geneesmiddelenfabrikanten hun ervaringen en wensen ingebracht. Het vernieuwde dashboard sluit daarmee beter aan bij wat al deze verschillende gebruikers aan informatie nodig hebben.

Beoordeling van effectiviteit en prijs

In Nederland worden veel geneesmiddelen automatisch vergoed via de basisverzekering, maar niet allemaal. Soms besluit de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om nieuwe geneesmiddelen tijdelijk uit de basisverzekering te houden vanwege een hoge prijs. Zo krijgt Zorginstituut Nederland de tijd om te beoordelen of het geneesmiddel effectief is en of de prijs in verhouding staat tot de gezondheidswinst die het geneesmiddel oplevert. Als dat niet zo is, adviseert het Zorginstituut het ministerie van VWS vervolgens met de fabrikant te onderhandelen over de prijs.