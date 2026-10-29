Nieuwsbericht 29-10-2026 | 16:00

Een uitzendkracht mag straks nog maximaal 3 jaar (36 maanden) bij dezelfde inlener werken. Dit staat in het wetsvoorstel dat vandaag in internetconsultatie gaat. Wil de inlener daarna langer met die arbeidskracht doorwerken? Dan moet er een contract direct bij de inlener worden aangeboden. Voor uitzendcontracten met een dienstverband voor onbepaalde tijd geldt ook dat het werk tijdelijk moet zijn, maar dat verschilt per situatie en kan de rechter beoordelen.

De Europese rechter heeft bepaald dat op grond van de Uitzendrichtlijn uitzendwerk tijdelijk moet zijn. Daarom komt Nederland nu met regels om tijdelijkheid van inlenen in de wet op te nemen. Door de tijdelijkheid van inlenen nader in te vullen, kunnen uitzendkrachten niet onbeperkt werken voor dezelfde inlener. Hierdoor worden ze beter beschermd.

Reageren kan

U kunt van 29 oktober tot en met 24 november reageren op dit wetsvoorstel via internetconsultatie.nl.

Wat is een internetconsultatie?

Een internetconsultatie is een periode waarin het mogelijk is om op een (wets)voorstel te reageren. Deze reacties worden door het ministerie bekeken en kunnen leiden tot aanpassing van het oorspronkelijke voorstel. Uw reactie helpt ons dus om beter beleid te maken!