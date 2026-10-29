Nieuwsbericht 29-10-2026 | 15:45

Het kabinet heeft in maart toegezegd zo’n 16% van de strategische olievoorraad vrij te geven, als onderdeel van de collectieve actie met 31 landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap (IEA). Vandaag wordt het vierde en laatste deel hiervan vrijgegeven aan de markt: zo’n 700.000 vaten olieproducten. Hiermee is in totaal nu de toegezegde 5,36 miljoen vaten olie en olieproducten de markt op gegaan. Ongeveer de helft van dit laatste deel is diesel, een van de olieproducten waar de meeste druk op staat wereldwijd.

Minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei): “De wereldwijde oliemarkt staat enorm onder druk door de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Zolang die aanhoudt, blijven de prijzen hoog en het aanbod krap. Met deze internationale actie willen alle deelnemende landen de druk op de markt verlichten. Binnen het IEA is onlangs nogmaals benadrukt dat alle deelnemende landen hun toezeggingen moeten nakomen. Nederland heeft nu aan deze toezegging voldaan.”

Deze vrijgave van de strategische olievoorraad is onderdeel van de collectieve actie met 31 landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap (IEA). Deze landen zetten gezamenlijk een deel van hun strategische olievoorraden in om de uitval van het aanbod uit het Midden-Oosten te compenseren. Door collectief meer olieproducten (zoals benzine en diesel) op de markt te brengen kan de verstoring in aanbod enigszins worden gedempt. Landen geven hun ruwe olie en olieproducten bewust niet allemaal tegelijk vrij, zodat de inzet langere tijd effect heeft.

Het COVA beheert de strategische olievoorraden voor Nederland en zal de olieproducten die nu beschikbaar wordt gesteld gefaseerd vrijgeven. Meer informatie over de veiling is te vinden op de website van de COVA.