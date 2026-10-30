Nieuwsbericht 30-10-2026 | 16:30

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt mr. L.N. (Lee-Ann Nathalie) Geerman benoemd tot lid, met als standplaats Curaçao. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid. De benoeming zal ingaan per 1 januari 2027.

Geerman heeft ruime en brede rechterlijke ervaring en is op dit moment rechter bij Rechtbank Limburg. Ook is ze in het verleden werkzaam geweest als advocaat. Zij heeft zich bekwaamd in het rechtsgebied dat van belang is voor haar werkzaamheden in het Gerecht van Curaçao.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.