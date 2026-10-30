Nieuwsbericht 30-10-2026 | 16:30

Mr. Y (Yvonne) Sneevliet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht. De benoeming zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 augustus 2026. Mr. Sneevliet heeft ruime ervaring als rechter en is werkzaam als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.

Benoeming leden meervoudige kamer voor hoger beroep in artikel 37-zaken

Mr. M (Marlies) Wolfrat en mr. B.J. (Brechtje Jacoba) Huiskes worden voorgedragen voor benoeming tot bijzonder lid van de meervoudige kamer voor hoger beroep in zaken op grond van artikel 37 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De benoeming geldt voor een periode van 3 jaar en gaat in op de datum van het Koninklijk Besluit.

Mr. Wolfrat is raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en sinds 2022 reeds plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Bij benoeming van de meervoudige kamer artikel 37 wordt Wolfrat ontslagen als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mr. Huiskes is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de University of Aruba.