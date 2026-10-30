Nieuwsbericht 30-10-2026 | 16:30

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van Milo Schoenmaker als voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Schoenmaker is sinds maart 2026 interim-voorzitter van het college. Met deze voordracht blijft hij voor langere tijd aan het ACVG verbonden.

Schoenmaker startte zijn bestuurlijke loopbaan als wethouder in Haarlemmermeer (1998-2003), waarna hij burgemeester van Bussum (2003-2012) en van Gouda (2012-2019) werd. Van 2019 tot 2025 was hij bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Ook was hij vice-voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, het adviescollege voor kabinet en parlement, en voorzitter van de vierde Denktank van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Naast zijn rol bij het ACVG werkt Schoenmaker aan een advies over de toekomst van het asiel- en migratielandschap, op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met ABDTOPconsult. Deze opdracht wordt eind 2026 afgerond. Daarnaast is hij voorzitter van enkele Raden van Toezicht in de volkshuisvesting en gezondheidszorg.

De voordracht is gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming wordt bekrachtigd bij koninklijk besluit en geldt voor een periode van 4 jaar.