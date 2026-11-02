De asielinstroom van week 44, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 830.
De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:
• 610 eerste aanvragen,
• 180 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM),
• 40 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.
De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken.
De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.
De asielinstroom van week 44, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 830.