Nieuwsbericht 02-11-2026 | 13:32

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 11 november samen met minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een werkbezoek aan de gemeente Zeist. Het bezoek staat in het teken van weerbaar bestuur en de betrokkenheid van jongeren bij de democratie.

Het bezoek begint met een toelichting van burgemeester Langenacker van Zeist over de manier waarop de gemeente gezamenlijk grenzen stelt aan agressie, bedreiging en intimidatie van politieke ambtsdragers.

Vervolgens spreken Koning Willem-Alexander en minister Heerma met bestuurders en volksvertegenwoordigers uit verschillende gemeenten en provincies over hun persoonlijke ervaringen met bedreiging en intimidatie, de gevolgen daarvan en de manier waarop zij elkaar ondersteunen.

Aansluitend bezoeken de Koning en minister Heerma een middelbare school, waar zij een deel van een interactieve les van ProDemos over democratie en de rechtsstaat bijwonen. Daarna gaan zij met leerlingen in gesprek over democratie en burgerschap, de mate waarin jongeren zich gehoord voelen door de politiek en hun ideeën voor de toekomst van de democratie.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk en wat de uitdagingen zijn.