Nieuwsbericht 02-11-2026 | 14:58

Om pedagogische medewerkers in de kinderopvang te ondersteunen, kan een groepshulp een welkome aanvulling zijn voor het personeel. De groepshulp kan ondersteunen door huishoudelijk werk en licht verzorgende werkzaamheden over te nemen van de pedagogisch professional. Omdat dit kan helpen om de werkdruk te verlagen en personeel te behouden, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidieregeling opengesteld.

De huidige regeling is specifiek bedoeld voor kinderopvangcentra met groepshulpen die zich nog ontwikkelen met scholing. Dat kan zijn praktijkleren in het mbo of een praktijkleerplaats. Daarnaast moet er een arbeidsovereenkomst zijn van minimaal een jaar. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de groepshulp. Het beschikbare subsidiebudget voor de aanvraagperiode 2026 is € 1.775.000. Bij een contract van 36 uur per week is de subsidie maximaal € 10.056 per groepshulp. De meeste groepshulpen hebben echter kleinere contracten.

De derde tranche van de regeling gaat open op 2 november 2026 en loopt door tot 27 november.

Lees meer informatie over het aanvragen van de subsidie.