Nieuwsbericht 02-11-2026 | 15:08

Om de verkiezingen toegankelijker te maken, is een kleiner en overzichtelijker stembiljet ontwikkeld. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dit nieuwe stembiljet landelijk invoeren. Het wetsvoorstel hiervoor is vanaf vandaag in internetconsultatie. Het doel is dat alle kiezers in Nederland vanaf de Europese verkiezingen in 2029 met het nieuwe stembiljet stemmen. Het stembiljet is de afgelopen drie verkiezingen al in elf gemeenten getest.

Kleiner en overzichtelijker stembiljet

Het huidige stembiljet is heel groot en niet makkelijk te gebruiken. Op het nieuwe stembiljet kruist de kiezer de partij aan en het nummer van de kandidaat waarop diegene wil stemmen. De namen van de kandidaten staan op een lijst die in het stemhokje ligt en staan niet meer op het biljet zelf, waardoor het veel kleiner is. Voor kiezers is het stembiljet daardoor handzamer, overzichtelijker en beter leesbaar. De partijlogo’s maken het voor kiezers makkelijker om de partij op wie ze willen stemmen te herkennen. Ook is het voor kiezers met een visuele beperking makkelijker om zelfstandig met dit nieuwe stembiljet te stemmen, bijvoorbeeld met een stemmal. Daarnaast kan door het kleinere stembiljet sneller en gestructureerder geteld worden en raken stembussen minder snel vol.

Door tijdens de afgelopen verkiezingen in verschillende gemeenten met het nieuwe stembiljet te experimenteren is een duidelijk beeld ontstaan van hoe het stembiljet in de praktijk werkt. Kiezers, gemeenten en stembureauleden reageerden positief, waarop minister Heerma in juli 2026 besloot het stembiljet landelijk in te voeren en hiervoor een wetsvoorstel te maken.