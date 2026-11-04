Nieuwsbericht 04-11-2026 | 16:11

Nederland staat voor een grote opgave om een weerbaarder en betaalbaar energiesysteem te bouwen en klimaatverandering aan te pakken en ons erop aan te passen. Het kabinet heeft daarom op het ministerie van Algemene Zaken met maatschappelijke partijen gesproken over wat er moet gebeuren om daar in 2040 te komen. Premier Jetten zat de plenaire sessie voor.

Minister van Veldhoven, Klimaat en Groene Groei: “De klimaat- en energieopgave is complex en heel Nederland is erbij betrokken. Het kabinet wil maatregelen en beleid maken om Nederland weerbaarder, duurzamer en welvarender te maken. En het is belangrijk dat iedereen in deze transitie mee kan komen. We spreken continu met maatschappelijke partijen en hun inbreng is cruciaal, ook naar de besluitvorming voor het voorjaar.”

De bijeenkomst volgde een indeling naar 3 grote samenhangende vraagstukken: industrie, stad en landbouw- en natuur. De sectorpartijen schetsten hoe Nederland er in 2040 uit kan zien voor hun sector, welke maatregelen het kabinet in het voorjaar van 2027 of in elk geval deze kabinetsperiode volgens hen moet nemen, en op welke thema’s samenwerking mogelijk is. De maatschappelijke organisaties benoemden daarnaast welk maatschappelijk belang extra aandacht verdient in het toekomstbeeld voor 2040. Alle inbreng gaf een divers en inspirerend beeld; er was veel aandacht voor de energie die al in de samenleving aanwezig is om de klimaat- en energietransitie mogelijk te maken, maar ook voor de uitdagingen die daarbij naar voren komen. De oproep om te zorgen dat iedereen mee kan in de transitie kwam vaak naar voren.

In het industriële vraagstuk pitchten VNO-NCW, Netbeheer Nederland en FNV, met een reflectie door de Jonge Klimaatbeweging. Voor steden pitchten MKB-Nederland en Aedes, met een reflectie door het Nationaal Klimaatplatform. Voor landbouw- en natuur pitchten NAJK en LTO Nederland, met een reflectie door Natuur en Milieu.

Naast premier Jetten waren ministers Stientje van Veldhoven en Thierry Aartsen en de staatssecretarissen Jo-Annes de Bat, Annet Bertram, Judith Tielen en Eelco Eerenberg aanwezig.