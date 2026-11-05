Nieuwsbericht 05-11-2026 | 17:40

Ruim 50 politiemedewerkers, militairen, marechaussees en civiele experts hebben vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de Herinneringsmedaille Internationale Missies gekregen. Zij ontvingen deze voor hun inzet tijdens missies in onder meer Oekraïne, Irak, Mali en de Palestijnse gebieden.

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan militairen en burgers die zich minimaal 30 dagen aansluitend hebben ingezet voor een internationale missie voor vrede en stabiliteit in het buitenland.

Dit jaar gaat het om 21 politiemedewerkers, 24 militairen van Defensie en 19 civiele experts. Zij waren actief in gebieden als Irak, Oekraïne, Libië, Armenië, de Palestijnse gebieden en Ghana. Met deze medaille wil het kabinet zijn waardering tonen voor deze Nederlanders. Zij laten de veilige omgeving van huis en haard achter om zich in te zetten voor de stabiliteit en veiligheid van anderen.