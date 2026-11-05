Ruim 50 politiemedewerkers, militairen, marechaussees en civiele experts hebben vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de Herinneringsmedaille Internationale Missies gekregen. Zij ontvingen deze voor hun inzet tijdens missies in onder meer Oekraïne, Irak, Mali en de Palestijnse gebieden.
Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan militairen en burgers die zich minimaal 30 dagen aansluitend hebben ingezet voor een internationale missie voor vrede en stabiliteit in het buitenland.
Dit jaar gaat het om 21 politiemedewerkers, 24 militairen van Defensie en 19 civiele experts. Zij waren actief in gebieden als Irak, Oekraïne, Libië, Armenië, de Palestijnse gebieden en Ghana. Met deze medaille wil het kabinet zijn waardering tonen voor deze Nederlanders. Zij laten de veilige omgeving van huis en haard achter om zich in te zetten voor de stabiliteit en veiligheid van anderen.
Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid opende de ceremonie en bedankte de gedecoreerden en naasten voor hun inzet voor het Koninkrijk. Na toespraken van Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen van de politie, reikten de plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee, de plaatsvervangend korpschef politie en de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken de medailles uit.
Niet alleen zij die naar het buitenland vertrokken werden in het zonnetje gezet, maar er was ook aandacht voor het thuisfront. Een missie vraagt namelijk ook veel van de mensen thuis. Daarom kregen ongeveer 20 kinderen en kleinkinderen van de gedecoreerden een kindermedaille.