De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zorgt er als onafhankelijk toezichthouder voor dat onze samenleving en economie kunnen rekenen op een digitale infrastructuur die beschikbaar, betrouwbaar en veilig is. De inspecteur-generaal RDI geeft hier leiding aan. Hij zorgt daarbij samen met de overheid, toezichthouders, kennisinstellingen en de markt voor een proactieve aanpak rond verschillende dossiers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de bestrijding van hybride dreigingen, cloudopslag binnen en buiten Europa en de toenemende ketenafhankelijkheid. De inspecteur-generaal zorgt daarnaast voor de verdere doorontwikkeling van de RDI.

Drs. M.P.C. (Mark) Bressers is sinds oktober 2018 – eerst als waarnemend directeur en daarna als directeur-bestuurder – werkzaam bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Daarvoor was hij onder andere directeur Regeldrukvermindering en Digitale Economie bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep.