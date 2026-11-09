Nieuwsbericht 09-11-2026 | 12:00

De doorgroei van startups in Europa loopt ver achter in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Om meer (durf)kapitaal bij elkaar te brengen, hebben diverse landen waaronder Nederland de handen ineengeslagen via het investeringsfonds European Tech Champions Initiative (ETCI). De tweede ronde van ETCI is vandaag in Luxemburg aangekondigd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeert hierin 200 miljoen euro om Nederlandse startups te kunnen laten doorgroeien naar scale-ups.

ETCI 2.0 is een investeringsfonds waar verschillende lidstaten zelf én de Europese Investeringsbank (EIB) ongeveer € 1,8 miljard inleggen om vervolgens met dit fonds in private fondsen te stappen. Daardoor komt er meer kapitaal beschikbaar voor private investeringsfondsen (fondsomvang minimaal € 600 miljoen, bij voorkeur meer dan € 1 miljard. Het kabinet had voor de eerste ronde (2023-2026) van ETCI € 100 miljoen ingebracht. Zeven Nederlandse startups hebben hier tot nu toe al € 338 miljoen aan financiering door gekregen.

Minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat): “Nederland heeft veel succesvolle techbedrijven voortgebracht, maar dat gaat niet vanzelf. Als we willen dat Nederland ook over tien jaar onze zorg, onderwijs en veiligheid kan blijven betalen, dan hebben we deze nieuwe generatie innovatieve bedrijven hard nodig. We moeten daarom extra investeren in startups en scale-ups. Zij zorgen voor economische groei én voor oplossingen die onze samenleving sterker en duurzamer maken. Met de eerste ronde van ETCI hebben we succesvol voor doorgroei van Nederlandse bedrijven gezorgd. Dat is ook het doel voor de nieuwe ronde van het fonds. Zo blijven we innovatief, concurrerend en voorkomen we ook ongewenste technologische afhankelijkheden.”

Naast Nederland doen ook andere landen zoals Duitsland, Spanje, Italië en de EIB weer mee aan ETCI. Bulgarije, Griekenland en Luxemburg treden als nieuwe investeerders toe.

Eerste fase ETCI succesvol

De eerste fase van het ETCI-fonds (2023-2026) heeft de Europese markt voor groeifinanciering versterkt door een belangrijke financieringskloof voor scale-ups aan te pakken. Grotere Europese investeringsfondsen zijn gestimuleerd, waardoor meer kapitaal beschikbaar komt voor snelgroeiende technologiebedrijven. Daarnaast is een sterker pan-Europees investeringsnetwerk ontstaan, met Europese fondsbeheerders die investeren in scale-ups met internationale groeipotentie.

De eerste investeringen die in scale-ups zijn gedaan, hebben ongeveer tien procent van het beoogde hefboomeffect van zeventien miljard euro gerealiseerd. Door de lange investeringscycli van durfkapitaal wordt de volledige impact de komende jaren zichtbaar.