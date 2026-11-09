Nieuwsbericht 09-11-2026 | 09:00

Het kabinet publiceert vandaag een ambitieuze visie op de rol van energieopslag in Nederland en bepaalt voor het eerst een richtwaarde voor nieuwe grote batterijen. De verwachting is dat er in 2040 110 gigawattuur (GWh) aan batterijcapaciteit is in Nederland. Dat is ruim 50 keer zoveel als er eind 2025 aanwezig was. Het kabinet heeft samen met de netbeheerders, Energy Storage NL, medeoverheden en de ACM afspraken gemaakt om het aantal grote batterijen fors op te kunnen schalen in Nederland. Dit schrijven minister Van Veldhoven en staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei) vandaag aan de Tweede Kamer.

Meer energieopslag is cruciaal Het kabinet vindt het belangrijk dat er meer grote batterijen en andere vormen van energieopslag in Nederland komen. Dit is belangrijk om duurzame energie op te slaan en in te zetten als er bijvoorbeeld minder wind en zon is, en zo vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Maar ook om de problemen met het volle stroomnet tegen te gaan, door bij te springen wanneer er regionaal veel of juist weinig vraag naar stroom is. Meer netbewuste energieopslag kan de noodzakelijke investeringen in het stroomnet bovendien fors verminderen en het energiesysteem in Nederland robuuster en weerbaarder te maken.

Beleidsagenda samen met de sector De energieopslagsector groeit in Nederland, maar nog niet snel genoeg om de richtwaarde van 110 GWh te halen. Het kabinet heeft daarom met Netbeheer Nederland en Energy Storage NL en in samenwerking met de ACM en medeoverheden een Beleidsagenda Energieopslag opgesteld om de belangrijkste knelpunten weg te nemen. Daarin hebben de partijen afspraken gemaakt over 25 acties om de hoeveelheid energieopslag fors op te schalen in Nederland. De partijen hebben onder meer afspraken gemaakt hoe de netbeheerders, opslagsector en regionale overheden sneller vergunningen voor grote batterijen kunnen verlenen. En hoe we tot goede voorwaarden en vergoedingen komen zodat energieopslag kan helpen om het volle stroomnet tegen te gaan. Bijvoorbeeld door grote batterijen standaard met een flexibel contract aan te sluiten.

Tegemoetkoming voor thuisbatterijen die stroomnet ontladen Huishoudens kunnen een vergoeding van hun energieleverancier krijgen als zij helpen de pieken op het stroomnet op te vangen met hun thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal. Deze apparaten kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerd meer stroom opslaan wanneer er weinig vraag is en juist stroom terugleveren tijdens drukke momenten. Huishoudens krijgen daar een vergoeding voor via de energieleverancier. Sinds 1 november kunnen huishoudens in de regio's waar het stroomnet het meest onder druk staat meedoen bij een aantal energieleveranciers. Het gaat om Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant. Volgend jaar volgt de rest van Nederland.