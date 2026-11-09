Nieuwsbericht 09-11-2026 | 21:09

In Hierden (gemeente Harderwijk, provincie Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een vleeseendenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 70.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit bedrijf in Hierden is in 2022 tweemaal eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting.

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen 2 pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 11 andere pluimveebedrijven.

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)