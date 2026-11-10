Nieuwsbericht 10-11-2026 | 15:00

Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bezoekt Sint Maarten, Curaçao en Aruba van 16 tot en met 20 november 2026. Het bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg OCW (M4LO) en dient als kennismaking met de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

De minister wordt op dinsdagochtend 17 november ontvangen door Ajamu Baly, de Gouverneur van Sint Maarten. In de ochtend brengt zij een bezoek aan de mbo-instelling NIPA, waar zij onder meer in gesprek zal gaan met docenten over weerbaarheid. In de middag start het M4LO, waarvan Sint Maarten dit jaar de voorzitter is. Jaarlijks ontmoeten de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland elkaar tijdens het M4LO. Dit jaar sluiten er voor het eerst ook gedeputeerden en vertegenwoordigers van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) aan. Nederland is om de twee jaar voorzitter van het overleg. Het voorzitterschap wordt in het tussenjaar gerouleerd tussen de Caribische landen van het Koninkrijk.

Deelnemers aan het vierlandenoverleg zijn minister-president Mike Eman (en tevens minister van Cultuur, Milieu en Natuur) van Aruba, minister Melissa Gumbs (Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) van Sint Maarten, minister Gerlien Croes (Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling) van Aruba en minister Sithree van Heydoorn (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) van Curaçao.

Tijdens het M4LO wordt dit jaar onder meer gesproken over het belang van samenwerking tussen onderwijsveld en de arbeidsmarkt (de Braingain), meertaligheid in het onderwijs, telefoongebruik in de klas en de gezamenlijke nominatieprocedure voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed namens het gehele Koninkrijk. Net als vorig jaar staat het Strategic Education Alliance programma (SEA) op de agenda. Dit is een belangrijk Koninkrijksbreed programma om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten. Ook zal het Onderwijsraadrapport - ‘Onderwijs in Caribisch Nederland’ – besproken worden.

Donderdagochtend 19 november reist de minister naar Curaçao. Na de ontvangst door Gouverneur Mauritsz J. de Kort zal minister Letschert een bezoek brengen aan het Parasasa Hotel, een leerhotel voor hospitality-studenten. In de middag bezoekt de minister de Universiteit van Curaçao. Hier vindt die dag de eerste editie van Kennisfestival ‘Fit for the Future’ plaats. Hier zal minister Letschert in gesprek gaan over onderzoek en wetenschap in het Caribisch gebied. De dag wordt afgesloten met een kennismaking met het Herdenkingscomité Slavernijverleden en een bezoek aan UNESCO-Werelderfgoedsite Otrobanda.

Het bezoek wordt op vrijdag 20 november afgesloten op Aruba. Ook hier zal de minister ontvangen worden door de Gouverneur, Alfonso Boekhoudt. Op Aruba bezoekt minister Letschert basisschool ‘Scol Primario Kudawecha’ in het kader van Kibrahacha. Dit programma richt zich op het samen opleiden van leraren voor het primair onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao. Daarna volgt een bezoek aan mbo-instelling EPB en de Universiteit van Aruba. De dag, en daarmee het bezoek, wordt afgesloten met een bezoek aan het Nationaal Archief Aruba.