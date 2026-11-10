Nieuwsbericht 10-11-2026 | 15:00

Scholen gaan aan de slag met een betere aanpak van het signaleren, voorkomen en terugdringen van het aantal leerlingen en mbo-studenten dat langdurig niet naar school gaat of zelfs helemaal uitvalt. Dat staat in de wet Terugdringen Schoolverzuim van staatssecretaris Tielen van Onderwijs en Emancipatie. De wet is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen en treedt per 1 augustus 2027 in werking.

Staatssecretaris Tielen: “ Ieder kind en zijn ouders moeten kunnen rekenen op goed en passend onderwijs. Toch zijn er duizenden kinderen die soms voor langere tijd niet naar school gaan. Met deze wet zijn scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden samen aan zet om afwezigheid te voorkomen en kinderen weer naar school te laten gaan. Ik verwacht een flinke verbetering en dat is hard nodig. Want om je vaardigheden en talenten voluit te ontwikkelen is school onmisbaar. ”

Versterken van de verzuimaanpak van scholen

Met de wet wordt van basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen verwacht dat zij een betere en preventieve aanpak op schoolverzuim maken, doordat hier nu een duidelijk kader voor is.

Ook verbetert de wet het zicht op de aan- en afwezigheid van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen scholen sneller en gericht in actie komen. Bijvoorbeeld doordat een mentor in een vroeger stadium extra aandacht aan een leerling besteedt of doordat scholen op tijd een jeugdarts betrekken. Om administratieve lasten te beperken, sluit de wijze van registeren aan op wat scholen nu al doen.

Het delen van gegevens over schoolverzuim in de regio zorgt ervoor dat gemeenten en samenwerkingsverbanden beter weten wat op een school speelt. Hierdoor kunnen zij scholen gerichter ondersteunen en adviseren. Op basis van deze gegevensuitwisseling kan bovendien maatwerk op regionaal niveau ingericht worden, bijvoorbeeld met digitaal afstandsonderwijs of onderwijs-zorgcombinaties.