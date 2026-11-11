Nieuwsbericht 11-11-2026 | 09:00

Rijk en regio hebben de afgelopen week afspraken gemaakt over de recent gepresenteerde herprioritering van alle infrastructurele projecten. Enkele projecten kunnen nu naar de volgende fase in de uitwerking.

In oktober maakte het kabinet bekend € 18 miljard extra te steken in het onderhoud en de vernieuwing van wegen, bruggen, sporen en het watersysteem. De scherpe keuzes die het kabinet daarvoor heeft gemaakt, zijn de afgelopen periode besproken met de regio’s. Besproken projecten zijn onder meer: de aanleg van de Nedersaksenlijn, de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda, de extra mobiliteitspakketten voor Brainport, de aanpak van de flessenhals bij spoorknooppunt Meppel, het uitbreiden van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en de aanpak van de N35 Wijthmen-Nijverdal. Ook over gepauzeerde projecten en het perspectief voor deze projecten is gesproken, zoals de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en de A28 Amersfoort-Hoogeveen. Minister Vincent Karremans: “Onze infrastructuur is op veel plekken verouderd. Daarom kiezen we ervoor om het beschikbare geld in te zetten daar waar dit het hardst nodig is: voor het onderhouden en vernieuwen van wegen, bruggen en waterwerken. Dat betekent dat we niet alles tegelijk kunnen doen, maar wel zorgen dat de basis op orde komt. Zo houden we Nederland bereikbaar, beschermen we ons land tegen water en zorgen we dat bedrijven en mensen kunnen blijven rekenen op goede infrastructuur. De afgelopen weken hebben we hierover met bestuurders in het hele land gesproken. We hebben toegelicht waarom bepaalde keuzes nodig zijn en gesproken over de projecten die door kunnen gaan.” Staatssecretaris Annet Bertram: “Met deze projecten zetten we weer stappen in het verbeteren van de bereikbaarheid, ook in de regio. Want elke regio telt. Denk bijvoorbeeld aan Terneuzen, dat we beter willen verbinden met Gent. Ik ben blij dat met de aanvullende middelen die bij Prinsjesdag bekend zijn gemaakt veel projecten toch kunnen worden doorgezet, zoals het belangrijke spoorknooppunt Meppel en de Nedersaksenlijn. Daarnaast werken we met het Routeplan voor regionale bereikbaarheid aan beter publiek vervoer en een slimmer gebruik van de beschikbare capaciteit. Ook investeren we in doorfietsroutes, zodat mensen makkelijker de fiets kunnen pakken naar hun werk, school of winkels.”

Stap vooruit bij Merwedelijn en Oude Lijn Rijk en regio hebben afgesproken hoe de Merwedelijn vorm krijgt: een snelle en frequente tramlijn met een verdiepte ligging. Met deze keuze kan het project naar de fase van planuitwerking gaan. De doorlooptijd daarvan bedraagt ongeveer vier jaar. De Merwedelijn maakt de ontwikkeling van in totaal 35.000 woningen in Groot Merwede mogelijk. Daarnaast ontlast het station Utrecht Centraal. Binnen het project van de Oude Lijn (het spoor tussen Leiden en Dordrecht) werd afgesproken dat er 2 nieuwe stations komen, te weten Rijswijk Buiten en Dordrecht Leerpark. Ook worden 4 bestaande OV-knooppunten uitgebreid en verbeterd: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht. De reiziger krijgt hierdoor meer ruimte, betere overstapmogelijkheden en een veiliger stationsgebied. De uitbreiding maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen mogelijk.

Verdeling middelen voor grootschalige woningbouwlocaties Eerder was al aangekondigd dat er € 355 miljoen naar de ontsluiting en bereikbaarheid van de 4 grootschalige woningbouwloacties in Alkmaars Kanaal, Apeldoorn BSK, Helmond Centrum+ en Spoorzone Hengelo-Enschede gaat. Hiermee wordt de bouw van 29.000 woningen mogelijk. Rijk en regio hebben nu afspraken gemaakt over de precieze verdeling van het budget. Het Rijk draagt zo’n € 82 miljoen bij aan Alkmaars Kanaal (7.800 woningen), € 73 miljoen aan Apeldoorn BSK (6.300 woningen), € 94 miljoen aan Helmond Centrum+ (4.900 woningen) en € 104 miljoen aan Spoorzone Hengelo-Enschede (10.000 woningen).

Continuering van aanlegprojecten op de wegen Op 16 oktober maakte het ministerie bekend welke aanlegprojecten doorgang konden vinden. Daaronder valt onder meer het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda, waarvoor € 262 miljoen extra beschikbaar werd gesteld. Dit project is essentieel voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Cortelande. Daarnaast werd ook bekend gemaakt dat er € 635 miljoen extra is uitgetrokken voor de bereikbaarheid van Brainport. Door de vestiging van de microchipsector is de Brainportregio van groot economisch en strategisch belang voor Nederland en Europa. Met deze investeringen worden de infrastructurele projecten binnen het Beethovenconvenant afgerond. In het voorjaar van 2027 wordt een voorkeursbeslissing vastgesteld voor de doorstroming op de A2/N2, waar de groeilocaties van de sector zich bevinden. Ook werd bekend dat het Rijk prioriteit geeft aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (rondweg Mariënheem). Voor dit project heeft het Rijk € 115 miljoen gereserveerd. Aanvullend heeft de regio € 100 miljoen gereserveerd. Door deze gezamenlijke inzet kan de voorkeursbeslissing binnenkort vastgesteld worden.

Veluwelijn Om meer treinen te kunnen laten rijden op de Veluwelijn tussen Amersfoort en Harderwijk is een zogeheten ‘keerspoor’ noodzakelijk. Er is besloten om met 1 kansrijke oplossingsrichting verder te gaan, net buiten de bebouwde kom van Harderwijk. Ook worden de overwegmaatregelen en mogelijke perronverlengingen verder uitgewerkt. De ambitie is om 2 keer per uur extra treinen te laten rijden.

Doorfietsroutes Momenteel ligt er in Nederland al meer dan 1000 kilometer aan doorfietsroutes. Tot 2030 staat nog eens een verdubbeling van dat aantal kilometers gepland. IenW draagt hier aan € 24 miljoen aan bij om de aanleg van 19 doorfietsroutes verspreid door het land mogelijk te maken. Met deze investering worden onder andere bestaande fietspaden verbreed, fietsers in de voorrang gezet op kruispunten en nieuwe fietspaden aangelegd. Dit versterkt de verbinding tussen regionaal en stedelijk gebied en de bereikbaarheid van woon-werklocaties, van Maastricht tot aan Heerenveen.