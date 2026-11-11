Nieuwsbericht 11-11-2026 | 16:51

In Hierden (gemeente Harderwijk, provincie Gelderland) is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Het gaat nu om een besmetting bij een vermeerderingsbedrijf voor eenden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 9500 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit bedrijf in Hierden is driemaal eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting: tweemaal in 2022 en eenmaal in 2025. Op 9 november werd in Hierden ook al een andere vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf met eenden vastgesteld, dit bedrijf is inmiddels geruimd.

Vervoersverbod Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen 2 pluimveebedrijven, waarbij op een van deze bedrijven op 9 november 2026 een vogelgriepbesmetting is vastgesteld, waarna dit bedrijf is geruimd. In de 3-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 11 andere pluimveebedrijven. In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol. Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvullend onderzoek In Hierden zijn nu bij twee bedrijven in korte tijd vogelgriepbesmettingen vastgesteld. Bij beide bedrijven zijn in voorgaande jaren ook vogelgriepbesmettingen vastgesteld (bij 1 bedrijf tweemaal in 2022 en bij het andere bedrijf tweemaal in 2022 en eenmaal in 2025). Om extra informatie over mogelijke besmettingsroutes te krijgen zal aanvullend onderzoek ingezet worden. Hierbij zal aandacht zijn voor mogelijke insleep- en verspreidingsroutes. Het bedrijf in de 1-kilometerzone waar geen besmetting is, wordt door NVWA gescreend. Vervolgens wordt dit bedrijf gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen door telefonische monitoring.

Landelijke maatregelen Er geldt sinds 28 oktober een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). Ook is sinds 28 oktober het landelijke bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een inrichting met commercieel gehouden vogels, aangescherpt. Bezoek aan deze inrichtingen is alleen toegestaan indien het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen.

Traceringsonderzoek De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.