Nieuwsbericht 13-11-2026 | 19:30

José Lazeroms wordt directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2027.

De RVO helpt ondernemers zichtbare maatschappelijke impact te maken. De focus, zoals vastgelegd in een meerjarenstrategie, ligt daarbij op ondersteuning op 3 thema’s: klimaat- en energietransitie, duurzame landbouw en voedselzekerheid, en toekomstbestendige economie en innovatie. De directeur-generaal RVO geeft hier leiding aan. Ook versterkt de directeur-generaal het uitvoerend vermogen van RVO via vereenvoudigde processen, technologische vernieuwing, innovatie en informatievoorziening.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Drs. J.P.M. (José) Lazeroms is sinds september 2019 consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van UWV. Eerder was zij onder andere directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. José Lazeroms studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep.