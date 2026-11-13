Nieuwsbericht 13-11-2026 | 19:30

De ministerraad heeft op voorstel van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht van kandidaten voor 2 functies in het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Prof. mr. drs. Carla Sieburgh wordt voorgedragen als kandidaat-advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Sieburgh is onder meer hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, met als bijzondere expertise de invloed die het recht van de Europese Unie en de mensenrechten hebben op het nationale recht. Zij was geruime tijd werkzaam in de Nederlandse rechterlijke macht, onder meer als raadsheer in de Hoge Raad. Nederland is aan de beurt om een advocaat-generaal voor te dragen, op grond van het toerbeurtsysteem voor de 22 EU-lidstaten (waaronder Nederland) die geen permanente advocaat-generaal hebben.

Prof. mr. Herke Kranenborg wordt voorgedragen als kandidaat-rechter in het Gerecht van de Europese Unie, dat deel uitmaakt van het Hof van Justitie. Kranenborg is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie, hoogleraar European Data Protection and Privacy Law aan de Universiteit Maastricht en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De vacature in het Gerecht is ontstaan na het vertrek van rechter Marc van der Woude op 15 september 2026.

De kandidaten zijn geselecteerd door middel van een sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een onafhankelijke aanbevelingscommissie, voorgezeten door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De regering zal de kandidaten voordragen bij de EU. EU-lidstaten besluiten bij consensus over de benoeming. Zij doen dit pas nadat de kandidaten zijn beoordeeld door een comité bestaande uit oud-rechters van het Hof van Justitie, rechters van de hoogste nationale rechtscolleges van de lidstaten en kundige rechtsgeleerden. Het is vaste praktijk dat de lidstaten het advies van dit comité volgen.