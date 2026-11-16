Nieuwsbericht 16-11-2026 | 16:06

Rwanda, Nederland, Denemarken, Duitsland, Griekenland en Oostenrijk werken samen aan de oprichting van een terugkeerhub in Rwanda. De terugkeerhub wordt onderdeel van een breed partnerschap met Rwanda en vijf Europese landen.



Terugkeer is een essentieel onderdeel van ons asielsysteem en cruciaal voor draagvlak van opvang. Mensen die geen recht hebben op verblijf moeten Nederland daarom ook daadwerkelijk verlaten. Deze terugkeerhub moet daar aan bijdragen en biedt een alternatief wanneer terugkeer naar het land van herkomst niet gerealiseerd kan worden. Ook geeft Nederland zo invulling aan de inzet op innovatieve oplossingen om te blijven werken aan een modern en effectief asielsysteem wereldwijd.

De terugkeerhub wordt opgezet in lijn met Europees en internationaal recht. De terugkeerhub voorziet in een open faciliteit waarvandaan de migrant kan integreren in de samenleving van Rwanda. Dat betekent ook dat zij verblijfsrecht krijgen en toegang hebben tot onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en het recht. Uiteraard houdt de migrant altijd de mogelijkheid om alsnog terug te keren naar het land van herkomst.

In lijn met de EU-terugkeerverordening kan iedereen die geen recht heeft op verblijf worden gestuurd naar een derde land op basis van afspraken met betrekking tot een terugkeerhub. Met uitzondering van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De kopgroep heeft besloten om in de eerste fase enkel alleenstaande mannen te sturen naar Rwanda. Focus voor Nederland ligt daarbij op mensen uit landen van herkomst in de regio van Rwanda. Ook het daadwerkelijke terugkeerproces vanuit Nederland is geheel in lijn met EU-recht en bestaande wetgeving. Zo wordt niemand teruggestuurd als er een reëel risico is op vervolging.

Nederland draagt samen met de andere landen uit de kopgroep de financiële kosten. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijdelijke opvang. De komende tijd wordt samen met de kopgroep, Rwanda en internationale organisaties de terugkeerhub verder uitgewerkt. Dit moet in 2027 leiden tot daadwerkelijke overdrachten naar Rwanda.

Minister Van den Brink: "Terugkeer is een cruciaal onderdeel van een goed werkend asielsysteem. Iedereen die geen recht heeft op verblijf moet ons land verlaten. Samen met Rwanda en Europese partners zetten we daarom in op de ontwikkeling van een terugkeerhub in Rwanda. Deze concrete stap moet zorgen voor meer terugkeer en geeft de migrant de mogelijkheid om in Rwanda te bouwen aan een nieuwe toekomst. Zo blijft Nederland samen met andere landen werken aan een modern, effectief en goed functionerend asielsysteem."